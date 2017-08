Krčani so veliko točko izgubili v sodniškem dodatku

20.8.2017 | 08:10

Foto: spletna stran NK Krško

Maribor - Nogometaši Maribora so v 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Krško s 3:2 (1:0). Trener Krškega Stipe Balajić je bil s svojim moštvom blizu velikega presenečenja, a so Krčani veliko točko izgubili v sodniškem dodatku, ko je domačim zmago priboril Aleks Pihler.

Trener domačih Darko Milanič je pred torkovim povratnim dvobojem kvalifikacij za ligo prvakov povsem spremenil enajsterico in dal priložnost tistim igralcem, ki skozi sezono dobijo manj priložnosti. Kot bi ta sprememba vnesla nekaj začetne zmede, saj so bili Krčani podjetnejši.

V osmi minuti je Miljan Škrbić streljal z roba kazenskega prostora, žoga pa je zletela tik čez prečko. Mariborčani so prevzeli pobudo in kljub poškodbi Luke Zahovića, ki je v 13. minuti moral zapustiti igro (zlom ključnice), pletli mrežo pred gostujočimi vrati. V 15. minuti je Martin Kramarič preigraval po levi stran in poslal predložek v kazenski prostor, strel Jasmina Mešanovića z desetih metrov je Marko Zalokar ubranil.

A dve minuti kasneje so domači prišli do vodstva. Gregor Bajde je z Mešanovićem odigral dvojno podajo, stekel v kazenski prostor, preigral Zalokarja in z desne strani zadel nasprotni kot gostujočih vrat.

Po minutah enakovredne igre je bil Zalokar v 31. minuti kar dvakrat na hudi preizkušnji. Najprej je obranil strel Bajdetu, nato še Mešanoviću iz neposredne bližine. Tik pred iztekom prvega polčasa je Tonči Mujan z roba kazenskega prostora streljal čez gol.

Tudi v drugem polčasu so najprej zagrozili gostje, ko je v 47. minuti Marko Jakolič z 18 metrov meril v levi spodnji kot, Matko Obradović pa je žogo odbil. Česar ni zadel Jakolič, je uspelo Davidu Kovačiču, ki se je na spolzkem igrišču prav tako odločil za strel z razdalje, žoga pa je kljub posredovanju Obradovića končala v levem spodnjem kotu.

Ob močnem deževju je ta gol napovedal presenečenje. Tega je z golom in novim vodstvom domačih skušal preprečiti Damjan Bohar. V igro je vstopil v 72. minuti, dve minuti kasneje pa z roba kazenskega prostora močno sprožil in žogo po tleh poslal v desni spodnji kot tekmečevih vrat.

Najučinkovitejši igralec lige Miljan Škrbić je v 82. minuti prišel do strela in s 15 metrov zadel desni spodnji kot za izenačenje ter napovedal osvojitev velike točke. Toda že v šesti minuti sodniškega dodatka so domači izvedli kot, Aleks Pihler pa je iz bližine zadel za zmago.

Maribor bo v 7. krogu prihodnjo nedeljo gostoval v Ljubljani, Krško pa bo gostilo Domžale.

Maribor - Krško 3:2 (1:0)

* Stadion Ljudski vrt, gledalcev 2400, sodniki: Kajtazović (Kranj), Praprotnik in Salkić (oba Ljubljana).

* Strelci: 1:0 Bajde (17.), 1:1 Kovačič (63.), 2:1 Bohar (74.), 2:2 Škrbić (82.), 3:2 Pihler (90.)

* Maribor: Obradović, Palčič, Šme, Billong, Ogrinec (od 71. Kabha), Pihler, Bajde, Kolmanič, Kramarič, Zahović (od 13. Omoregie, od 72. Bohar), Mešanović.

* Krško: Zalokar, Jakolić, Krajcer, Ejup, Šturm, Kovačič, Diyoke (od 89. Jovanović), Jurina, Mujan, Mandić (od 90. Dušak), Škrbić (od 90. Gajič).

* Rumeni kartoni: Pihler; Ejup, Jakolič.

* Rdeči karton: /.

Izidi 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije v nogometu:

- sobota, 19. avgusta:

Triglav Kranj - Gorica 1:3 (1:0)

Maribor - Krško 3:2 (1:0)

- nedelja, 20. avgusta:

16.50 Ankaran Hrvatini - Olimpija Ljubljana

20.00 Domžale - Aluminij

- ponedeljek, 21. avgusta:

20.00 Rudar Velenje - Celje

Lestvica:

1. Maribor 6 5 1 0 13:5 16

2. Olimpija 5 4 1 0 13:1 13

3. Domžale 5 2 2 1 9:4 8

4. Krško 6 2 2 2 10:11 8

5. Gorica 6 2 1 3 6:7 7

6. Rudar Velenje 5 2 0 3 5:8 6

7. Celje 5 1 2 2 5:10 5

8. Triglav Kranj 6 0 4 2 5:8 4

9. Aluminij 5 1 1 3 6:10 4

10. Ankaran Hrvatini 5 0 2 3 5:13 2

STA, M. M.