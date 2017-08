FOTO: Letošnji Jazzinty rekorden in korak naprej

20.8.2017 | 11:20

Največ poslušalcev je na Muzejskih vrtovih pritegnil Big Band Grosuplje z novomeško jazz pevko Ano Čop. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči se je z zaključnim koncertom udeležencev v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu končal 18. mednarodni jazzovski festival in delavnice Jazzinty. V šestih dneh se je v atriju mladinskega kluba LokalPatriot, na Muzejskih vrtovih in v kulturnem centru zvrstilo osem koncertov, ki so jim vsak večer sledili še prav tako dobro obiskani jam sessioni.

Z osemdesetimi udeleženci je bil letošnji jazzinty najbolj množičen do sedaj pa tudi obisk koncertov je bil zelo dober, če ne celo najboljši v vseh teh letih. Največ poslušalcev je pritegnil petkov koncert Big Banda Grosuplje pod vodstvom Klemna Kotarja, s katerim so počastili stoletnico rojstva znamenite jazz pevke Elle Fidzgerald. Njeno vlogo je na odru pred Galerijo Dolenjskega muzeja simbolno odigrala novomeška jazz pevka Ana Čop, še isti večer pa so za bolj sproščeno vzdušje in plesne skomine v ritmu funka poskrbeli člani skupine Towel of Shower, ki jo sestavlja plejada najboljših slovenskih jazzistov mlajše in srednje generacije na čelu z Janijem Modrom, Markom Črnčcem, Lenartom Krečičem in Tomažem Gajštom ter energičnim pevcem Mitjo Šinkovcem.

Za jazzovske sladokusce sta v četrtek poskrbela mentorja Jazzintyja bobnar Vladimir Kostadinović s svojo za to priložnost nekoliko spremenjeno skupino, ki je predstavil svoj novi album, in pevec JD Walter, ki je najprej zapel ob spremljavi harmonikarja Simoneja Zanchinija potem pa se je spustil v raziskovanje številnih možnosti, ki jih človeškemu glasu ponujajo efekti, kakršne sicer uporabljajo predvsem kitaristi.

Svojevrsten odsev napredka Jazzintyja pa je bil sinočnji zaključni koncert udeležencev, ki s svojim znanjem in improvizacijskimi veščinami obetajo, da bo slovenska jazzovska scena tudi v prihodnosti močna in zanimiva.

V galeriji so fotografije z vseh koncertov od srede do sobote.

I. Vidmar

