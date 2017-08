Trčil v prikolico s konjem

20.8.2017 | 10:35

Foto: PGD Grosuplje

Včeraj popoldne, nekaj pred 14.30, je v naselju Polica (občina Grosuplje) voznik avtomobila trčil v prikolico za prevoz živali, priklopljeno na drugo osebno vozilo. Pri tem se je prikolica prevrnila na bok, osebno vozilo, ki je vanjo trčilo, pa je obstalo prevrnjeno na streho.

Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč udeleženim do prihoda reševalcev, prevrnjeno vozilo in prikolico postavili nazaj na kolesa, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in odklopili akumulator, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Eno poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Ljubljana in jo prepeljali v UKC Ljubljana. V prometni nesreči pa se je poškodoval tudi konj. Pred prihodom gasilcev so ga iz prevrnjene prikolice rešili že očividci, oskrbel pa ga je veterinar.

M. M.

