FOTO: 80 let PGD Hmeljčič

20.8.2017 | 13:05

PGD Hmeljčič praznuje 80 let delovanja.

Odlikovanje GZ Novo mesto je v imenu društva prevzela njegova predsednica Irena Pust.

Sliko sv. Florjana je narisala akademska slikarka Terezija Bastelj.

Prenovljeni dom in sliko je blagoslovil mirnopeški župnik Janez Rihtaršič

Na mladih svet stoji.

Hmeljčič - Prostovoljno gasilsko društvo Hmeljčič je sinoči obeležilo 80-letnico delovanja. Jubilej so proslavili z blagoslovom prenovljenega gasilskega doma, ki so ga postopoma obnavljali skozi zadnja leta, in slike sv. Florjana, zavetnika gasilcev, ki ga je na pročelje doma naslikala akademska slikarka Terezija Bastelj.

Zgodba hmeljčarskih gasilcev se je začela leta 1937, ko so se zbrali Jože Kolenc, Franc Progar, Jože Dragan, Janez Zarabec, Jože Brezovar, Alojz Globokar, Alojz Progar, Martin Gačnik, Franc Brezovar, Alojz Dragan, Anton Muhič, Alojz Brezovar, Franc Kavšek, Janez Vidrih in Franc Bojanc, ki jih je želja in misel po pomoči sočloveku v stiski in nesreči vzpodbudila, da so ustanovili prostovoljno gasilsko društvo. Za ljudi je bil to velik dogodek, saj je Hmeljčič z okoliškimi vasmi precej odmaknjen od središče Mirne Peči in je bil velika pridobitev za kraj v času, ko so bili požari zelo pogosti.

Gasilski dom so sezidali leta 1950, temu je 34 let kasneje sledil večji v bližnji okolici. Prvo ročno brizgalno so nabavili že leta 1939 v Pirnčah, prvo motorno brizgalno Savica pa leta 1960 v Medvodah. Obe je leta 1974 zamenjala motorna brizgalna Rosenbaver, najsodobnejša Johstad pa je v društvo prišla leta 2015 kot nagrada za prvo mesto njihove članske ekipe na tekmovanju ob Bogatajevih dnevih. Za prevoz moštva in opreme so leta 1963 kupili t.i. gumi voz, ki je hkrati služil tudi kot prevozno sredstvo in ga tako kot prvo ročno brizgalno v društvu hranijo še danes. Prvo vozilo, IMV kombi za prevoz opreme in moštva so dobili leta 1977, leta 1999 nabavili vozilo TAM z visokim tlakom, devet let kasneje prevzeli terensko vozilo Mazda GV GP-1, primerno za razgibani teren in tudi za gašenje gozdnih požarov, avgusta 2012 pa novo gasilsko vozilo Renault Traffic.

»Ljudje se danes, prav tako kot pred 80 leti, zavedamo velikega pomena prostovoljstva. Le z občudovanjem lahko zremo, kako v pomoči sočloveku gasilcev ne ustavijo ne besni plameni ne silovite vode ne številne druge nevšečnosti, ki ogrožajo naša življenja in premoženje. Zato ste gasilci junaki včerajšnjega, današnjega in jutrišnjega dne!« je v nagovoru na slovesnosti poudarila predsednica PGD Hmeljčič Irena Pust in dodala, da so v številnih krajih prav gasilska društva tista, ki združujejo in povezujejo ljudi pri aktivnostih in dejavnostih - poleg področja varstva pred požari tudi na kulturnem, šporno-rekreativnem, humanitarnem in drugih področjih. »V mlada srca vcepljate vrednote požrtvovalnosti, tovarištva, solidarnosti, poguma, vztrajnosti, zaupanja, nesebičnosti ... Želja pomagati človeku v nesreči ni dana vsakemu. Mogoče pa jo je privzgojiti z aktivnim delom z mladimi,« je dejala.

Udeleženci gasilske olimpijade

V zadnjih letih je PGD Hmeljčič poznano predvsem po odličnih dosežkih tekmovalnih enot. Če so se pred nekaj leti še uvrščali na rep tekmovalnih enot na meddruštvenih tekmovanjih, je njihova ekipa članov A v preteklih letih glas društva ponesla daleč naokoli. Zmage na pokalnih tekmovanjih v spajanju sesalnega voda, zmaga na državnem tekmovanju v Kopru leta 2016 in sodelovanje na nedavni gasilski olimpijadi v avstrijskem Beljaku - vse to je za manjše društvo res velik uspeh.

In ob tej priložnosti so med številnimi priznanji in zahvalami, ki so jih sinoči podelili gasilcem, družinam in podpornikom, plaketo za posebne dosežke v gasilstvu namenili članom uspešne tekmovalne ekipe, ki jo sestavljajo Jernej Lah, Žan Suša, Blaž Zupančič, Klemen Luštek, Sašo in Mitja Pust, Boštjan Ajdič, Rok Režek in Miha Lužar.

Zbrane so nagovorili tudi član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in predsednik regijskega sveta za Dolenjsko Marjan Šmalc, župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic in član poveljstva pri Gasilski zvezi Novo mesto Andrej Pate, ki je društvu ob visokem jubileju vročil tudi odlikovanje GZ Novo mesto.

Besedilo in fotografije: Mojca Žnidaršič

Galerija