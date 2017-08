Šmihelski most prenovljen in vnovič prevozen

20.8.2017 | 16:20

Šmihelski most zopet odprt za motorni promet. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Za motorni promet so danes odprli Šmihelski most v Novem mestu. Prenova dotrajanega vozišča se je začela 25. julija, zaradi obvozov pa je kljub dopustniškemu času prihajalo do pogostih zastojev, predvsem v Kandijskem križišču.

Na omenjenem mostu je vsakoletno prihajalo do poškodb voziščne konstrukcije. Posebno problematičen je bil spodnji del mostu, ki je izpostavljen še dodatnim zavornim silam vozil zaradi naklona. V začetku marca je preiskava pokazala, da je zaradi dotrajanosti in slabega stanja najbolj smiselna tako zamenjava voziščne konstrukcije kot hidroizolacije v celoti, zaradi obsežnosti sanacije pa je prenova terjala popolno zaporo prometa. Kot so tedaj še sporočili z MO Novo mesto, investicija znaša 170 tisoč evrov brez DDV, izvajalec del pa je bilo podjetje CGP.

Njihovi delavci danes urejajo še talne oznake v neposredni okolici mosta. Glede vnovičnega odprtja, ki je bilo ob začetku del napovedano za danes, smo pred dnevi vprašanja zastavili tudi na CGP, a ostali brez odgovorov, medtem ko so z občine še v petek zatrdili, da bo most za promet vnovič odprt jutri.

Odprta tudi enoti Metka in Cepetavček

Jutri bo svoja vrata odprl tudi prenovljeni vrtec Metka, enota Pedenjpeda. Kot smo poročali, je bil dotrajan objekt deležen energetske sanacije, vrtec je prenovil tudi notranjost, dela pa bi morali zaključiti do 1. septembra. V tem času so otroci Metke gostovali v matični enoti Pedenjpeda na Šegovi, od jutri naprej pa jih vzgojitelji vnovič pričakujejo na Marofu. A prenova priključka Kettejevega drevoreda še ni zaključena, posnetki iz galerije spodaj so nastali danes zjutraj.

Z jutrišnjem dnem bo na svoji lokaciji vrata odprla tudi enota Cepetavček.

M. M.

