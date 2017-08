Živa Falkner v Kranju do uspeha kariere

20.8.2017 | 17:10

Vir fotografije: spletna stran Žive Falkner

Kranj - Živa Falkner je bila edina slovenska predstavnica v današnjih zaključnih obračunih posamične konkurence na mladinskem ITF turnirju 4. ranga v Kranju. V včerajšnjem polfinalu je najprej s 6:1, 5:7 in 6:2 premagala Slovakinjo Michaelo Kadleckovo, ki je na poti do polfinala izločila domači igralki Kristino Novak in Majo Makorič.

V današnjem finalu jo članico TK Krka Otočec čakala težka preizkušnja, saj se je za naslov, prvi na mladinskih ITF turnirjih, borila z 2. nosilko, 14-letno Italijanko Melanio Delai, 313. mladinko sveta. Ta je bila od Falknerjeve v finalnem obračunu boljša s 6:2 in 6:2. Za Melanio, ki je letos že osvojila dva ITF turnirja 5. ranga, lani tudi zmagovalko Bergantovega memoriala do 16 let, je to prva zmaga na turnirjih 4. ranga.

Po poročanju Teniške zveze Slovenije je bil to drugi medsebojni obračun Falknerjeve in Delajeve, prvič sta se pomerili na turnirju do 14 let leta 2015, ko je bila boljša Živa, ki je Italijanki takrat prepustila vsega dve igri. Obe igralki bosta nastopili tudi prihodnji teden na ITF turnirju AS Open 2017 v Mariboru.

Falknerjeva na lestvici ITF kot 8. Slovenka trenutno zaseda 593. mesto. Finale v Kranju je njena najboljša uvrstitev v karieri, letos se je najvišje doslej prebila do četrtfinala. Čestitamo!

M. M.