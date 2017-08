Črnfest: Magnifico in Pero proti dežju

20.8.2017 | 19:15

Magnifico je ogrel obiskovalce Črnfesta.

Med sobotnim koncertom je pošteno deževalo.

Črnomelj - Črnfest je včeraj v polni moči obudil črnomaljsko mestno jedro, so danes sporočili organizatorji iz kluba belokranjskih študentov. V sklopu festivala glasbe, smeha, športa, gledališča in otroškega rajanja je čez dan potekala ČrnFest dežela za najmlajše, kjer so malčki rajali ob športnih igrah, gusarski zabavi, lovu na zaklad, spretnostnih igrah in likovnih delavnicah. Na ulici Staneta Rozmana so potekale skavtske igre, košarkarska delavnica (košarkarski koš pri Piccolu, KK Kolpa Črnomelj), Muay Thai trening (Gladiator Gym – Majer), Shape Boxing trening (Gladiator Gym – Majer) in monociklizem. Sočasno je potekala tudi razstava vseh dosedanjih plakatov na festivalu. Popoldne je v starem mestnem jedru potekal tudi oviratlon, ki je bil prvič izveden v Beli krajini, teniški turnir v mešanih dvojicah pa se je odvil v Loki.

V večernih urah je za uvod v koncertni del glavnega dogodka Črnfesta poskrbel Bro, glasbeni projekt, ki se je začel oblikovati v obdobju delovanja udarnega dvojca Da Phenomena. Za glavni spektakel večera pa je po navedbah KBŠ poskrbel »naš belokranjski rojak Magnifico, ki je s svojim nastopom dodobra razgrel obiskovalce in v njih s pesmijo Pastirče mlado, ki je množično odmevala na črnomaljskem Trgu svobode, prebudil belokranjski zanos.« Na odlično obiskanem koncertu je za konec nastopil še vsem dobro znani Pero Lovšin s Španskimi borci in tako zaključil glavni dogodek Črnfesta, ki ga ni pokvarilo niti slabo vreme. Črnfest je s sobotnim dogodkom, na katerem so se skozi šport, zabavo in glasbo združile vse generacije, le še potrdil, da je res dober za vse, so se še (upravičeno) pohvalili v sporočilu za javnost.

Festival se nadaljuje jutri. Ob 20. uri bosta v grajskem atriju v svet zgodb za odrasle obiskovalce popeljali Ana Duša in Špela Frlic iz pripovedovalskega društva Pripovedovalski Variete. Vstop je prost.

M. M., foto: Petra Kralj in Jure Horvat

