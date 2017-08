V Vipapu opozarjajo na možnost prekomernega hrupa

21.8.2017 | 09:10

Foto: spletna stran podjetja

Krško - V papirniški družbi Vipap Videm Krško danes začenjajo redna letna remontno-vzdrževalna dela na napravah za proizvodnjo papirja in predelavo starega papirja ter na energetskih napravah. Ob tem bo ob zaustavljanju posameznih energetskih naprav, predvsem pa ob njihovem vnovičnem zagonu, do sobote občasno verjetno prekomerno hrupno, so opozorili.

Iz Vipapa so sporočili, da se občasnemu prekomernemu hrupu ob navedenih delih ni mogoče popolnoma izogniti, okoličanom te krške tovarne pa se zaradi morebitnih nevšečnosti opravičujejo.

V Vipapu, ki zaposluje približno 350 ljudi, so za STA navedli, da so sicer lani ustvarili 88 milijonov evrov prihodka oz. 1,85 milijona evrov manj kot predlani, ob tem pa se niso uspeli izvleči iz rdečih številk. Njihova od predlanske nekoliko nižja izguba je dosegla dobrih šest odstotkov prihodka.

V Vipapu letos načrtujejo za približno odstotek povečanja papirne proizvodnje, s tem pa tudi višje prihodke in za približno dve odstotni točki višji dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA).

Ker se bo padanje povpraševanja po časopisnem papirju verjetno nadaljevalo, hkrati načrtujejo zmanjšanje proizvodnje tovrstnih izdelkov in povečanje proizvodnje bolj dobičkonosnega papirja, kot sta grafični in ovojno-embalažni papir. Tega izdelujejo približno dve leti in postopoma širijo njegovo ponudbo. To bodo v prihodnjih letih še krepili, so dodali.

Vipap sicer izdeluje časopisni in izboljšani časopisni papir, grafični papir ter ovojno-embalažni papir, pretežno iz recikliranih vlaknin. Največ proda v Italiji, na Madžarskem, v Nemčiji, Srbiji in na slovenskem trgu.

Kot so poudarili, v družbi iščejo nove poslovne priložnosti za uporabo pri njih izdelanega papirja, hkrati pa razvijajo vrste papirja, ki bi bile zanimive za druge industrijske panoge, kot so prehrambna, avtomobilska in druge. Njihova razvojna strategija temelji predvsem na povečevanju obsega proizvodnje ovojno-embalažnega in grafičnega "nišnega" papirja ter na povečevanju deleža uporabe nadomestnih energentov.

Sicer pa skušajo to papirniško podjetje, ki je od leta 2008 v lasti češkega finančnega ministrstva, lastniki vse od prevzema družbe prodati. Letos so sprožili nov prodajni postopek.

M. M.