V Črnomlju trije ranjeni

21.8.2017 | 07:00

Včeraj ob 10.51 uri sta v ulici Kočevje v Črnomlju trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so eno poškodovano osebo na kraju oskrbeli, dve pa odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, do prihoda policistov usmerjali promet, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečencev in preprečili nadaljnje iztekanje motornih tekočin. Za čiščenje cestišča so poskrbeli dežurni delavci Komunale Črnomelj.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje d.o.o., obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Dol pri Trebnjem, da je zaradi prisotnosti Escherichia coli in Koliformnih bakterij na omrežju, potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, izvod Cerjanec.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 7.30 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. ZILJE izvod Majišče.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bood 12.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GUMBERK.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Vihre izvod Smer Brežice med 11. in 11.30 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Kapele med 6. in 6.30 uro ter med 16.30 in 17. uro na območju TP Jereslavec, Rakovec, Slogonsko, Slogonsko mlekarna, Vrhje, Župelevec, Bojsno, Bojsno šola, Spodnje Bojsno, Slopno, Veseli vrh, Dramlja in Stara vas Bizeljsko med 6.45 in 16.15 uro.

M. K.