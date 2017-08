Za en dan so se vrnili v srednji vek

21.8.2017 | 08:45

Foto: Boštjan Colarič

Brestanica - Turistično društvo Brestanica in Kulturno društvo Svoboda Brestanica si po obnovitvi gradu Rajhenburg zelo prizadevata obuditi grajsko življenje in obiskovalcem ponuditi vpogled v preteklost.Tako so tudi letos pripravili Srednjeveški dan, tokrat že petič.

Srednjeveški dan je prireditev za celotno družino, so sporočili organizatorji. V popoldanskem delu programa so otroci sodelovali v najrazličnejših delavnicah (srednjeveški plesi, izdelava nakita, mečev, ščitov, spretnostne igre, iskanje zaklada, pisanje z gosjimi peresi …), si ogledali viteški tabor, izdelavo papirja … Večerni del, ki je bil zaradi slabšega vremena malce spremenjen, je tudi letos ponudil zanimiv srednjeveški program. Z viteškim dvobojem so navdušili vitezi reda Kraljevi Orel, pozdravila je Grajska gospoda Rajhenburška, v goste je prišel Janez Kamniški s spremstvom in lokostrelci iz Turjaka, program pa se je zaključil z ognjenim nastopom Čupakabre.

S. G., Foto: Boštjan Colarič

Galerija