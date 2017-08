Gasilski poligon bo povezal različne generacije

21.8.2017 | 10:00

Bučka - V soboto so na slovesnosti ob 90-letnici PGD Bučka slovesno predali namenu gasilski poligon, ki so ga pretežno s prostovoljnim delom gasilci postavili pod cesto pri gasilskem domu.

Predsednik PGD Bučka Marko Mlakar s plaketo društvu ob jubileju.

Poveljnik društva Andrej Hočevar, ki je najbolj zaslužen za pridobitev, je predstavil potek del in namen večnamenskega objekta, ki bo seveda v prvi vrsti služil gasilcem z Bučke, pa tudi vsem ostalim občinskim gasilcem za pridobivanje znanj in veščin rokovanja s protipožarnim orodjem in opremo, šolam, društvom in sploh krajanom.

Prerez traku: Marko Mlakar, župan Jože Kapler in Andrej Hočevar.

Kot pravi predsednik PGD Bučka Marko Mlakar, se bodo potrudili, da bo poligon res zaživel in povezoval gasilce in ostale. Pridobitev je blagoslovil škocjanski župnik g. Tone Dular, trak pa so prerezali Hočevar, Mlakar in škocjanski župan Jože Kapler - slednji je tudi pozdravil navzoče in voščil slavljencem. Na otvoritev, ki ji je malce ponagajalo slabo vreme - zato so tudi odpovedali načrtovano gasilsko veselico - so prišli tudi gasilci iz sosednjih društev v občini, sevniško in krško društvo ter PGD Vnanje Gorice.

V kulturnem domu je o zgodovini PGD Bučka spregovoril predsednik Mlakar, besedo pa so dobili tudi gostje: poveljnik GPO Škocjan Robert Janežič, podpredsednik gasilske zveze Novo mesto Janez Gornik in predstavnik Gasilske zveze Slovenije Slavko Jalovec, ki je njihov rojak. PGD Bučka je za 90 let delovanja prejela občinsko plaketo, plaketo GZ Novo mesto in plamenico GZ Slovenija. V kulturnem programu so zapeli Fantje z vasi.

L. Markelj, foto: PGD Bučka

