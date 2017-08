Zabavne kmečke igre prinesle zmago ekipi Polhovice

21.8.2017 | 10:55

Molža krave

Gradišče pri Šentjerneju - Preteklo soboto so v okviru Jernejevega v Gradišču pri Šentjerneju potekale 14. kmečke igre, ki jih je organiziralo Turistično društvo Zvon iz Gradišča.

Dosedanji predsedniki TD Zvon: od leve proti desni Jože Turk, Dejan Rangus, ustanovitelj društva Tone Ruperčič, Marjan Ponikvar in Jože Fabjan.

V igrah je sodelovalo deset ekip, ki so zastopale posamezne vasi, društva in podjetja iz šentjernejske občine. Tekmovalci so se pomerili v štirih različnih igrah, katerih namen je združevanje športno-rekreacijskih aktivnosti z obujanjem in ohranjanjem starih kmečkih opravil. Kot vedno je bilo zanimivo spremljati preizkus molže krave, pa podajanje oz. lovljenje jajc, skupinsko prenašanje vode ter spretnostno zabijanje žebljev. Zabave za gledalce in tekmovalce res ni manjkalo.

Najboljše tri ekipe.

Najbolje se je odrezala ekipa iz Polhovice, sledili so Asi in ekipa Gradišča. Zmagovalcem je pokale podelil šentjernejski župan Radko Luzar, nagrade pa predsednik TD Zvon Dejan Rangus.

L. Markelj, foto: Karel Žužek

