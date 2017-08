Kar je Gulianne izgubila, je vrnil Dior

21.8.2017 | 12:20

Igor Novak z Diorjem ob zmagi v šesti točki sporeda (Foto: I. Vidmar)

Tamara Hočevar - Prijateljstvo s konjem (Foto: I. Vidmar)

Šentjernej - Na drugih letošnjih kasaških dirkah v Šentjerneju je domačinom uspelo doseči dve zmagi, po ene pa so se veselili v konjeniškem društvu Posavje Krško in v konjeniškem društvu Bela krajina. Zmago v spominski dirki Jurija Levičnika je domača kobila Gulianne izgubila zaradi galopa, po katerem je precej zaostala in na koncu osvojila le drugo mesto.

V prvi dirki so nastopili predvsem domači kasači, ki so si tudi razdelili prva tri mesta. Zmagal je Saul z Matejem Osolnikom (kilometrski čas 1:22,7) pred Sachi (1:22,7) z Vitom Šadlom in Anush z Janezom Košakom (1:23,7). V drugi dirki domačih konj ni bilo, trojno zmago pa so slavili ljutomerski kasači. V tretji točki sporeda je bila Vila and Glory z Martinom Marsom (Posavje Krško, 1:19,5) na vajetih tretja, domačini pa so se zvrstili od šestega do osmega mesta. V četrti dirki je zmagala Olivabe z Urošem Bernardičem (Posavje Krško, 1:20,7), Janez Košak s Finom Hollowom (Šentjernej, 1:21,3) pa je bil tretji.

Pokal za zmago v dirki v spomin na Jurija Levičnika, ustanovitelja novomeške Industrije motornih vozil, je šel iz rok nekdanjega dolgoletnega predsednika uprave TPV, ki je kot eden od naslednikov IMV prevzel pokroviteljstvo nad to tradicionalno točko sporeda, Vladimirja Gregorja Bahča, v roke Vita Šadla. Ta si je zmago v razburljivi dirki, polni preobratov, priboril z Dono BJ (Krim, 1:19,1). Gulianne (Šentjernej, 1:19,9), ki jo je tokrat vodil Janko Sagaj, pa je zmago izgubila zaradi galopa in osvojila drugo mesto.

Če je zmaga Šentjernejčanom ušla iz rok v spominski dirki, pa se to ni zgodilo v šesti dirki, kjer je zmago s časom 1:19,4 suvereno slavil Dior z Igorjem Novakom na vajetih. Martin Mars je s Silviababy Lux (Posavje Krško, 1:19,7) osvojil tretje mesto.

V sedmi točki sporeda so se v okviru serije dirk Tour TTFS pomerile francoske kobile, zmago pa je na vajetih Lučke Müller iz konjeniškega kluba Bela krajina slavila sedemletna kobila Aurore Delo s časom 1:21,9.

Šentjernejčani so tokratne dirke zaključili s tekmo kasačev pod sedlom, dirkaški program pa je med drugim s svojo točko Prijateljstvo s konjem nastopila Tamara Hočevar s Ptuja.

I. Vidmar

Galerija