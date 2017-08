Preiskava požiga v Trebnjem še poteka; pijani za volanom povzročili več nesreč

21.8.2017 | 11:30

Krški policisti so v petek dopoldne v Malem Podlogu ustavili voznika kombiniranega vozila. Ugotovili so, da 50-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistrirano in nezavarovano vozilo, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Voznik je odklonil opravljanje preizkusa alkoholiziranosti.

V Orešju nad Sevnico so sevniški policisti v petek popoldne zasegli avtomobil mladoletnici, ki ni imela veljavnega vozniškega dovoljenja. Šentjernejski policisti pa so v soboto zjutraj v Dobruški vasi ustavili 72-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je prav tako vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vsem so vozila zasegli in o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

Mlada voznika pod vplivom alkohola povzročila nesreči



Novomeški policisti so bili v soboto zvečer obveščeni o prometni nesreči na cesti med Novim mestom in Mirno Pečjo, kjer naj bi se prevrnil osebni avtomobil, voznik pa je kraj zapustil. Policisti so povzročitelja nesreče izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 21-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligrama alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V bližini kraja Vrhovo na območju Sevnice je v noči na soboto 24-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom. zapeljal s ceste in trčil v brežino in v zaščitno ograjo. Povzročitelj, ki je vozil pod vplivom alkohola, se je v nesreči lažje poškodoval. Policisti so mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Vijugal po cesti



Krški policisti so med opravljanjem nalog v kraju Malo Mraševo v noči na soboto opazili voznika, ki je vijugal po vozišču ter ogrožal sebe in ostale udeležence v prometu. 48-letnega voznika so ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,85 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Preiskava požiga še poteka



Trebanjski policisti so bili v petek zvečer - kot smo na našem portalu že poročali - obveščeni o požaru dveh bivalnih zabojnikov v naselju v okolici Trebnjega. Požar so gasilci omejili in pogasili. V času požara v zabojnikih ni bilo nikogar, nastalo pa je za okoli 5000 evrov premoženjske škode. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja požiga. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Motorna žaga, nakit, pištola in denar

V okolici Metlike je v noči na četrtek nekdo vlomil v gospodarski objekt in odtujil motorno žago. Lastnika je oškodoval za 200 evrov. Med vikendom je v Globočdolu v okolici Novega mesta neznanec vlomil v stanovanjsko hišo ter odnesem denar in zlat nakit. Lastniki ocenjujejo škodo na okoli 10.000 evrov. V kraju Veliki Podlog na območju Krškega je med vikendom neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil pištolo, denar in nakit. Lastnika je oškodoval za 3500 evrov.

Ilegalni prestopi meje

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v soboto zjutraj pri Veliki Dolini izsledili in prijeli 12 Afganistancev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V Slovenski vasi so v nedeljo zjutraj prijeli tri državljane Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prav tako v nedeljo so pri Obrežju prijeli še tri državljane Kosova. Vse tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

