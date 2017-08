Dolenjska, prihajamo!

21.8.2017 | 14:45

Konec avgusta se bomo od poletja poslovili z največjo zabavo na Dolenjskem »ADIJO POLETJE!«, ki bo trajala kar dva dni! Zato si nujno rezervirajte petek, 25. in soboto, 26. avgusta, ter se nam ob 21. uri pridružite v šotoru pred restavracijo Prepih. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, dobro voljo, fenomenalne glasbenike, odlično jedačo, hladno pijačo ter nepozaben žur do jutranjih ur.

V petek, 25. avgusta se žur začne z najboljšo radijsko veselico, Petkovo Pumpo, nadaljuje s skupino Gadi, da bo veselo in poskočno vse do jutra, pa bo poskrbela še skupina Tequila.

V soboto, 26. avgusta začnemo z najboljšim in nepogrešljivim radijskim šovom Aktualovo Galamo, za katero bosta poskrbela Dean on the Mike in Anita Gošte! Za pravo vročico sobotne noči bo poskrbel tudi DJomla KS. Na odru pa bomo lahko slišali tudi mlado hrvaško pevko Petro Kovačević, ki jo slovenskemu občinstvu pozna po hitu »Buka galama«.

Vstopnice v predprodaji: 5 EUR (vstopnica velja za oba dneva).

Nakup vstopnic: Restavracija Prepih, prodajna mesta Eventim in večerna blagajna na dogodku.

Dovolj razlogov, da se nam pridružite na nepozabni dvodnevni zabavi! Se vidimo!

