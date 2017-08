Izlitje vode v stanovanju; zagorelo v dimniku

21.8.2017 | 18:10

Danes dopoldne, nekaj minut čez 11. uro, so gasilci PGE Krško posredovali na Cesti 4. julija v Krškem, kjer je prišlo do izliva vode v stanovanju večstanovanjskega objekta. Gasilci so v kopalnici stanovanja zaprli vodovodni ventil.

Kot so sporočili z Regijskega centra za obveščanje, pa je ob 17.03 zagorelo v dimniku stanovanjskega objekta, v naselju Drušče, občina Sevnica. Posredovali so gasilci PGD Telče, ki so požar pogasili.

Komunala Sevnica pa obvešča porabnike pitne vode na vodovodu Mladetiče – Gabrijele – Pijavice, da je voda primerna za uživanje.

S. G.