Ta teden še večja kontrola nad prehitrimi vozniki

21.8.2017 | 20:00

Policisti večine držav EU, tudi slovenski, bodo od danes do nedelje izvajali usklajen poostren nadzor hitrosti, ki so ga poimenovali akcija Speed. Namen akcije je spodbuditi voznike, naj vozijo previdno in varno. Neprilagojena hitrost je namreč na slovenskih cestah še vedno glavni razlog za prometne nesreče z najhujšimi posledicami, pravijo na policiji.

Do 20. avgusta 2017 je na slovenskih cestah življenje izgubilo 81 udeležencev, v enakem obdobju lanskega leta 89 (9 % manj). Izmed vseh umrlih je kar 34 (v enakem obdobju lani 26) udeležencev umrlo v prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, kar predstavlja 42 odstotkov vseh smrtnih žrtev.

Že če bi povprečno hitrost v naseljih zmanjšali za samo 1 km/h, bi se število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 4 %. Znižanje povprečne hitrosti za 1 km/h zunaj naselja pa bi pomenilo zmanjšanje števila prometnih nesreč zaradi hitrosti za približno 2 %, so še zapisali na spletni strani Policije.

Na to, da je počasneje tudi zares varneje, kaže tudi podatek, da je verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 km/h kar 85-odstotna, pri hitrosti 30 km/h pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, zmanjša na manj kot 10 odstotkov.

Policisti bodo poostreno nadzirali hitrost na vseh cestah, kjer najpogosteje prihaja do kršitev in prometnih nesreč, ter na cestah v bližini šol. Približuje se namreč začetek šolskega leta, so poudarili na policiji. "Voznike želimo opozoriti, da se bodo naslednji teden v šolske klopi že vrnili otroci, ki so ena izmed najbolj ogroženih skupin v cestnem prometu, zato je nujno, da v bližini šolskih poti zmanjšajo hitrost vožnje oz. jo prilagodijo razmeram na cesti," so pojasnili.

S. G.