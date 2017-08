Dva motorista v bolnišnico

22.8.2017 | 07:00

Včeraj ob 12.15 uri sta pri naselju Dolenji Suhor pri Metliki, občina Metlika, trčila osebno vozilo in motorist. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto nesreče, usmerjali promet do prihoda policistov, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem in preprečili iztekanje motornih tekočin. Poškodovanega motorista so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika oskrbeli na kraju in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo meto.

Ob 17.15 sta na cesti Novo mesto - Šentjernej pri odcepu za Gorenji Maharovec, občina Šentjernej, prav tako trčila osebno vozilo in motorist. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali mesto nesreče, usmerjali promet do prihoda policistov in pomagali reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega motorista odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Goreli odpadki

Ob 17.15 so v ulici Cesta na Gradec na Mirni v gozdu goreli odpadki. Gasilci PGD Mirna so na površini 60 kvadratnih metrov požar lokalizirali in pogasili.

Ob 9.37 je na travniku ob Brvacah občina Grosuplje občan kuril gume in druge odpadke. Gasilci PGD Grosuplje so požig nedovoljenega pogasili.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 19.46 so v naselju Veliko Mraševo, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo z gospodarskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, izvod Bricelj;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE, izvod Mlekarna.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 9.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU;

- od 7.30 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. POLJANE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu MALE DOLE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Rimš izvod Rimš med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Kapele med 6. in 6.30 uro ter med 16.30 in 17. uro, na območju TP Jereslavec, Rakovec, Slogonsko, Slogonsko mlekarna, Vrhje, Župelevec, Bojsno, Bojsno šola, Spodnje Bojsno, Slopno, Veseli vrh, Dramlja in Stara vas Bizeljsko med 6.45 in 16.15 uro.

M. K.