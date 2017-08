Kaj imajo skupnega lovci, konjeniki, vinogradniki in nogometaši?

22.8.2017 | 11:45

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni s predstavniki društev (Foto: H.M.)

Zmagovalna ekipa NK Paha (Foto: H.M.)

Otočec - Vinogradniško društvo Grčevje je v soboto pripravilo tradicionalno, tokrat že četrto srečanje društev Krajevne skupnosti Otočec, ki delujejo v Grčevju. Zbrali so se pri lovskem domu na Vrhu pri Pahi, poleg vinogradnikov so sodelovali še lovci, konjeniki in nogometaši.

Srečanje so tudi letos začeli s predavanjem Matjaža Baumgartnerja o pripravi na trgatev, ki se hitro približuje. Predavanje je bilo zanimivo za vse prisotne, ker ima večina tam vinograde. Zbrane je obiskal in nagovoril tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ki je podelil priznanja in medalje vinogradnikom, sodelujočim na majskem 45. tednu cvička v Trebnjem.

Izvedli so tudi meddruštveno tekmovanje v štirih igrah. V vsaki ekipi je bilo pet tekmovalcev, pomerili pa so se v različnih športno zabavnih igrah. V skupnem seštevku je slavil Nogometni klub Paha, drugo mesto je pripadlo Vinogradniškemu društvu Grčevje, tretje mesto je osvojilo Konjeniško društvo Grčevje, četrta pa je bila Lovska družina Otočec.

Predsednik Vinogradniškega društva Jože Kocjan je vsem sodelujočim podelil priznanja za sodelovanje v družabnih igrah. Nogometaši so prejeli za nagrado tudi "svinjsko glavo", ki so jo izročili sodniku. Vsi prisotni so lahko sodelovali pri ugibanju višine, na kateri je bil obešen pršut. Najbližje pravilni meri je bil Matjaž Peterlin, član konjenikov.

Kljub slabšemu vremenu je srečanje potekalo v prijetnem vzdušju, za kar je poskrbel tudi ansambel Šment. V naslednjem letu bo organizator srečanja Nogometni klub Paha.

S. G.

