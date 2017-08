V boj za novo medaljo na velikih tekmovanjih

22.8.2017 | 09:30

Foto: arhiv Odbojkarske zveze Slovenije

Žužemberk, Ljubljana - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je že odpotovala proti Krakovu, kjer se bo v četrtek začelo evropsko prvenstvo in na katerem bodo naši odbojkarji branili srebrno kolajno s prejšnjega prvenstva v Bolgariji. Med njimi bo tudi Žužemberčan Danijel Koncilja.

Edini Dolenjec v reprezentanci je že pred nekaj tedni za Dolenjski list dejal, da se naša reprezentanca lahko zoperstavi najboljšim reprezentancam na svetu. Bo pa nekoliko težje vsaj ponoviti rezultat, kot ga je bilo doseči pred dvema letoma.

Prvi tekmeci Slovenije v skupini C bodo Španci, nato pa se bo v predtekmovanju naša izbrana vrsta merila še z Rusijo in Bolgarijo.

Selektor jasen: Kakovost imamo, če bo še nekaj sreče...

"Pred dvema letoma je Slovenija s srebrom presenetila ves odbojkarski svet, tokrat kolajna ne bi bila presenečenje. Če se kockice sestavijo, je mogoče vse. Slovenija je ena od reprezentanc, ki z malo sreče lahko pride do kolajne. A o njej zdaj zagotovo ne smemo razmišljati, moramo iti s tekme v tekmo, moramo biti osredotočeni najprej na prvega, nato pa na vsakega naslednjega tekmeca. Moramo biti samozavestni, kakovost zagotovo imamo. Jasno pa je, da nam ne bo lahko. Igrali bomo v zahtevni skupini, Španci bodo zelo nevarni, še posebno, ker z njimi igramo prvo tekmo, Rusom pomladitev reprezentance ni uspela, zato so vrnili vse najboljše igralce, tudi Bolgarija je na vsakem tekmovanju kandidat za najvišja mesta. Za nameček se v nadaljevanju križamo še s skupino, v kateri so aktualni svetovni prvaki Poljaki in zmagovalci svetovne lige Srbi. Toda če smo pravi, se lahko enakovredno kosamo z vsemi in jih tudi premagamo. Smo optimisti, zaradi zahtevne skupine smo tudi igrali močne pripravljalne tekme," pa je pred odhodom na Poljsko za STA povedal selektor slovenske izbrane vrste Slobodan Kovač.

* Slovenska reprezentanca za EP:

- podajalca: Dejan Vinčić, Gregor Ropret;

- prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman;

- sprejemalci: Tine Urnaut, Alen Šket, Žiga Štern, Jan Klobučar;

- blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Sašo Štalekar;

- korektorja: Mitja Gasparini, Tonček Štern.

S. G.