81-letnik povsod s kolesom

22.8.2017 | 10:10

Martin Hrovat (Foto: Mirjana Martinović)

Novo mesto - Na našem uredništvu nas je pred kratkim razveselil 81-letni Martin Hrovat. Od svoje kmetije iz vasi Konec pri Podgradu do nas je s kolesom premagal 12 km in nič manj jih ni imel na poti nazaj do doma.

Tega zapisa Martinova boljša polovica, soproga Jožefa, mogoče ne bo vesela, saj mu je naročila, naj v tej vročini nikar ne sede na kolo. A je ni ubogal.

Naš zvesti bralec Martin je namreč pogosto na kolesu, tudi pri svojih 81 letih pravi, da se z njim vsaj enkrat mesečno odpravi po opravkih v Novo mesto. Tudi do zdravnikov pride z vrtenjem pedal. »Bolan sem, vedno je kje prisotna kakšna bolečina. Seveda jim to povem, pa mi nič ne verjamejo,« je dodal v pogovoru, ko smo mu odvrnili, če je zdravnikom opisal tudi svoje prevozno sredstvo. »Ah, oni mi svetujejo, naj se več rekreiram in grem na Trško goro.« Mogoče res ne vedo, da je Martin na kolesu »doma«, pri hiši imajo sicer avtomobile tudi oba sinova in »ta mlada«, a naš sogovornik je očitno raje samostojen. Prevozil je kopico belokranjskih vasi in zaselkov, ob tem pa pristavil, da bi morali vozniki motornih vozil bolj paziti na kolesarje in preostale udeležence v prometu.

Martin Dolenjski list prebira vse od začetka izhajanja našega časopisa. Ob slovesu si je dolgoletni naročnik nadel kolesarsko čelado, brez katere seveda ne gre, nam veselo pomahal in rekel, da se prihodnje leto spet vidimo.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, 17. avgusta 2017.

M. M.

Nona Za čestitat mu je ! Bravo!