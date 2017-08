Kam je izginil profesor Forthom?

22.8.2017 | 14:10

Jernej Agrež je v goščavi ob Krki ustvaril igro pobega, v kateri se morajo igralci skozi njo prebiti do končnega cilja. (Foto: B. B.)

Velike Malence - Letošnjo poletno sezono je na brežiškem koncu popestril Escape Island, otok pobega, ki ga pri kopališču Grič v Velikih Malencah ob Krki ponuja Jernej Agrež.

Vse skupaj se je začelo pred sedmimi leti, v vrvežu taborov in izmenjav, ki jih je tistega vročega poletja organiziral MC Brežice. »V nekem trenutku smo na sotočju Save in Krke udeležence za nekaj časa zaposlili z aktivnostmi in v tistih nekaj minutah, ki smo jih imeli zase, je nastal film. Brez scenarija, v zelo domači produkciji in iz internih štosov se je rodil prof. Forthom, slovenski aborigin, domorodec, ki predvsem po zaslugi Matea, ki je bil takrat prostovoljec iz Italije in se še vedno vsako leto vrne v Brežice, še vedno živi. To je postal že nekak festival, in ko je lani v meni začela zoreti ideja, da bi naredil escape room, sobo pobega, a na prostem, se je prof. Forthom nekako sam po sebi znašel v tej zgodbi,« pripoveduje Jernej Agrež, ki poleti na kopališču Grič izposoja veslaške deske, supe, otok pobega pa je nastal kot dopolnitev ponudbe. »Zadevo sem poznal že od prej, bil sem tudi v takih sobah v Pragi in Ljubljani in bilo mi je všeč. Pri snovanju igre sem si rekel, da če že obstaja domorodec Forthom, lahko iz tega naredim nekaj, kar bo zanimivo še drugim.«

Poligon za igro predstavlja goščava za kajakaško progo v Velikih Malencah. Vsaka ekipa igralcev prevzame vlogo ekspedicije. »Povem jim, da je bil Forthrom tukaj leta 2007, da se je vrnil leta 2014 in da je takrat izginil. Za seboj je pustil nekaj stvari, tudi zapiske iz dnevnika, ki omenjajo nekakšen otok.«

Vsega ne bomo izdajal, bistvo igre pa je, da udeleženci iščejo namige in jih razvozlajo, na koncu pa pridejo do cilja, ki razkrije Forthomovo usodo.

»To je zdaj že deveta verzija igre. Prva, ki je bila zame povsem lahka, je bila za skupino prijateljev, ki jo je maja testirala, povsem pretrd oreh. Šele peta ali šesta inačica je postala uporabna tudi za širšo javnost. Narejena je tako, da jo lahko sproti prilagajam. Če se vsaka skupina zatakne na neki točki, to pomeni, da moram tam nekaj popraviti. Igralce spremljam na daljavo in jih tudi fotografiram, česar so zelo veseli,« pripoveduje Agrež.

Igra povprečno traja od 60 do 70 minut, najboljši čas pa je 38 minut. »Vsi pridejo skozi, nihče se še ni zataknil. Igra je družinam prijazna in to so tudi naši glavni gosti. Večinoma prihajajo iz kampa v Termah Čatež.«

Prvi gosti so prišli sredi junija, otok pobega bo živ, dokler bo to dovoljevalo vreme. »Če je dež, se teren hitro razmoči, voda pa naraste in postane precej bolj zoprno, zato pa že razmišljam o zimski različici podobne igre,« nam je še razkril Jernej.

Z obiskom je zelo zadovoljen. »Zgodi se, da kakšen dan ne pride nihče, so pa tudi dnevi, ko imamo po tri skupine. Oglašujemo se z obcestnim plakatom pred Termami Čatež, promocijsko gradivo imamo v tamkajšnjem informacijskem centru, najbolj pa se obnese stik, ki smo ga navezali z dvema agencijama v kampu.«

Igra je gostom všeč, največ je Nizozemcev, ki so navdušeni tudi nad tukajšnjim naravnim kopališčem in toplo Krko. »Ko enkrat pridejo sem, otroci pogosto sploh več nočejo nazaj,« se zasmeji Agrež.

