Zakaj odstranjujejo ciprese s pokopališča?

22.8.2017 | 10:40

Danes že ostranjujejo ciprese, a na Komunali zatrjujejo, da bodo zasadili druge trajnice. (Foto: M. M.)

Novo mesto - »Konec julija smo občani, ki imamo svojce pokopane v Ločni, dobili od novomeškega podjetja Komunala obvestilo o preureditvi žarnega grobnega polja. Komunala in njeni pristojni so mnenja, da je potrebno živo mejo, ki je med grobovi, odstraniti. Kot razlog najemnikom navajajo, da se je ta tako razrasla in ponekod že močno sega v sam grobni prostor, ki ga posledično ne morejo več primerno urejati,« nam je pisala bralka Dolenjskega lista in nadaljevala: »Moje mnenje pa je, da je na Komunali strokovnjak, ki bi te žive meje lepo obrezal. Živa meja in zelenje na pokopališču nudita večjo estetsko urejenost pokopališča, ustvarjata toplino ter intimno atmosfero žalujočim svojcem ter doprinašata k dinamiki že tako suhoparnega peščeno marmornatega kompleksa. Danes v času vedno večje ozaveščenosti, ko cel svet prehaja iz marmornatih nagrobnikov postopoma v sajenje dreves namesto njih, se mi ta odločitev zdi skrajno nesmiselna. Podjetju Komunala predlagam, da bi lahko uredilo nekaj klopic, na katerih bi se lahko spočili starejši in bolni ljudje ob obisku svojih pokojnih, saj nekateri pridejo celo z avtobusom. Pod cipresami in ob kapelici je več kot dovolj prostora.«

Za pojasnila smo se obrnili na Komunalo Novo mesto. »Mnenju, ki ga je izrazila spoštovana občanka, v bistvu ne gre popolnoma nič oporekati. Z njim se celo strinjamo. Želimo zgolj poudariti, da ne gre za preureditev, saj bomo na isto mesto zasadili novo rastlinje. Dejstvo je, da ciprese potrebujejo svoj prostor, in kljub omejevanju z vsakoletnim striženjem te žive meje, so se v tridesetih letih, odkar so bile zasajene, razrasle do te mere, da so ponekod močno posegle v sam grobni prostor. Zato smo se tudi na prošnjo mnogih najemnikov teh grobov odločili, da te ciprese odstranimo in zasadimo nove trajnice,« je pojasnil vodja sektorja splošna komunala Simon Štukelj.

Ob našem današnjem obisku pokopališča v Ločni sta delavca Komunale že vihtela krampe oz. odstranjevala ciprese.

M. Martinović

Komentarji (4)

gregorbojanbostjanspela Gremo alo akcija, kaj se čaka, sovražnika je treba posekat, pomorit v kali uničit. Nič se več ne sme tako zeleno bohotit, kar spominja na prejšnjo vladavino in vladarje...alo, ena, dva, ena dva...sekaj, ruvaj podiraj dokler ne bo od Nm, le kamen na kamnu, imamo še 1 leto časa, čas nas preganja, hitreje malo s temi umori dreves in rastlinja!! temu se reče boj proti zelenem sovražniku ,ki nevarno ogroža občane tega mesta...

gregorbojanbostjanspela Ko se zbudim ga vidim, zeleno drevje, ko grem v pisarno čez okno vidim še tiste preostale 3 gabre nasprot zopet zelenih, ko grem čez ločno vidim na moji levi ti ti ceprese zelene, pa tista muhičeva zelena drevesa, pa porka madona kolk je tega zelenja po mestu , sovražnik je vsepovsod. Iskoristil bom svoje zaupano mi sveto poslanstvo in moje ovčice občinske osvobodil za vedno tega jarma ispod krvoločne sovražne okupacije zelenega drevja. Tudi o meni se bodo še dolgo zatem prepevale ode in in izvajale slavnostne priredirtve v čast osvoboditve ispod zelenega drevesnega jarma ki je toliko let nesramno ekološko okupiral Nm ter ogrožal njegove prebivalce. !Smrt drevju in zelenju NM! Naredil bom to mesto zopet pusto in dolgočasno!

jagoda Ja, pa ne že spet...pa koga in kaj in zakaj res tako motijo drevesa, rastlinje v NM? In sploh ne vem, kako si nekdo jemlje pravico posekat drevo, ki raste 30, 50, 100 let? Bravo, res...dajmo posekat vse, še Kettejev drevored na Marofu je ostal, če ga je kdo spregledal mogoče.

freud Ta duševna motnja bo zapisana kot hipotetična paranoična shizofrena fotosintezna fobija imenovana okrajšano : ustavimo- O, kjer bolnik zaradi prevelike absorbacije količine kisika, izraža latentno potrebo uživanja CO2, kar kaže v paranoično sugestivni motnji v obnašanju in odnosu do svojih podrejenih. Ker gre za novo definicijo patološkega stanja pacienta, sta odmerek in terapevtski učinek delno omejena in locirana na l.2018. Ko bo sledil ponoven zagon tovarne kisika in odstranitev epidemiološko pogojenega CO2 virusa.