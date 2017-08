Ponedeljek ni bil naklonjen motoristom - dva pristala v bolnici

22.8.2017 | 13:15

(Foto: J.H, arhiv DL)

Včeraj nekaj po 12. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, in sicer pri Dolnjem Suhorju. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 49-letni motorist iz Nemčije vozil iz Metlike proti Novem mestu. V ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, zapeljal na levo stran ceste in trčil v avtomobil 57-letnega voznika iz Nemčije, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Hudo poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico.

V Gorenjem Maharovcu pa se je prometna nesreča z udeležbo motorista zgodila okoli 17. ure. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročila 36-letna voznica avtomobila, ki je v križišču odvzela prednost 46-letnemu motoristu. Motorist je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici.

Alkohol jima je dvojno škodil

Brežiški policisti so v večernih urah v Brežicah ustavili voznico avtomobila in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, a ga je 35-letnica odklonila.

Med kontrolo prometa v Leskovcu pri Krškem so v minuli noči zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola krški policisti odredili preizkus alkoholiziranosti tudi 37-letnemu vozniku avtomobila. V litru izdihanega zraka je imel 0,90 miligrama alkohola. Voznika in voznico so odpeljali v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Izginila denarnica

Popoldne je v Prečni nekdo izkoristil krajšo odsotnost oškodovanca, ki je opravljal dela na vrtu, in iz odklenjene stanovanjske hiše sunil denarnico z dokumenti ter bančno kartico.

J. A.