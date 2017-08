Za direktorja Zavoda Novo mesto se poteguje pet kandidatov

22.8.2017 | 12:15

Če bo kateri od kandidatov prepričal komisijo, bodo o njem odločali na septembrski občinski seji. (Foto: S. G.)

Novo mesto - Včeraj se je iztekel rok za prijavo na razpis za direktorja Zavoda Novo mesto. Kot so na naše poizvedovanje sporočili z novomeške občine, so prejeli pet vlog, ki jih bo v naslednjih dneh pregledala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Njen predsednik podžupan Boštjan Grobler je danes za Dolenjski list povedal, da so, glede na razpisano delovno mesto, pričakovali več kandidatov in kandidatk, a zadeve do zaključenega postopka podrobneje še ne more komentirati.

Kot smo poročali, naj bi občinski svetniki o novem direktorju ali direktorici zavoda, ki ga od ustanovitve vodi v.d. direktorja Robert Judež, odločali na septembrski seji občinskega sveta, seveda pa se lahko tudi zgodi, da na omenjenem razpisu ne izberejo nobenega od prijavljenih kandidatov in kandidatk. Judež je za naš časopis že večkrat izjavil, da se za ta položaj ne bo potegoval.

