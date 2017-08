Pestra in zabavna ohcet, četudi ne bo ženina in neveste

22.8.2017 | 16:45

Tako je bilo na lanski Semiški ohceti.

Semič - V petek, 25. avgusta, se bo v Semiču začela največja semiška prireditev Semiška ohcet, ki je že 23. zapovrstjo. Kot že nekajkrat doslej, se tudi tokrat ne bo poročil noben par, kar pa ne pomeni, da bo obiskovalcem, ki se bodo prelevili v svate, dolgčas. Organizatorji - Turistično društvo Semič, Športno društvo Partizan Semič in Kulturni center Semič - so namreč pripravili pester tridnevni program.

Semiška ohcet se bo začela z otvoritvijo več razstav v Kulturnem centru. Najbolj živahno bo v soboto, ko se bodo dogodki vrstili od 14. ure naprej. Na festivalu zavitkov si boste lahko ogledali pripravo te priljubljene jedi, sodelovali na več delavnicah, prisluhnili petju, glasbi, si napasli oči ob plesalcih in mažoretkah. Poskrbljeno bo za zabavo otrok, na svoj račun bodo prišli tudi pohodniki, kolesarji in motoristi. Osrednji program prireditve, ki so mu dali naslov Gremo v svate, se bo začel ob 19.30, nastopile pa bodo folklorne skupine Semiška ohcet, Leščeček, Kalinka, Kres in veterani Akademske folklorne skupine Študent Maribor.

V nedeljo se boste lahko podali na pohod od zidanice do zidanice po semiških vinskih goricah ter prisluhnili koncertu belokranjskih vokalno-tamburaških skupin.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.