Karmeličanke v Mirni Peči že 25 let

22.8.2017 | 20:00

Mirna Peč - Številni verniki so se sinoči udeležili slovesne sv. maše v karmeličanskem samostanu v Mirni Peči. Na predvečer praznika Device Marije Kraljice, zavetnice karmela v Mirni Peči, je namreč novomeški škof msgr. Andrej Glavan daroval zahvalno mašo ob 25-letnici te skupnosti na Dolenjskem in 20-letnici samostana. Pri maši so sodelovali domači župnik Janez Rihtaršič, Frančišek Novak, ki skrbi za duhovno oskrbo redovnic, mirnopeški rojak Anton Pust, idr. Pel je župnijski pevski zbor.

Mašo je vodil škof msgr. Andrej Glavan (v sredini), na levi duhovnik Frančišek Novak in na desni mirnopeški župnik Janez Rihtaršič.

Škof Glavan je v pridigi poudaril, da so kontemplativni redi, kot je tudi karmeličanski, srce škofije, zato je treba moliti, da karmeličanski samostan v Mirni Peči ne zamre, da se skupnost obnavlja z novimi poklici, ter ostane »oaza miru in molitve v srcu Dolenjske«.

O karmelski karizmi in načinu življenja v tihoti in samoti za klavzurno ograjo samostana, v neprestani molitvi in premišljevanju o Božji besedi, ter tudi o težavni poti pri priznanju samostana v Mirni Peči ter o njegovi gradnji, ki brez številnih dobrotnikov ne bi uspela, je po maši spregovorila priorica samostana s. Mirjam Rovtar.

France Krevs

Med Mirnopečani, ki so vseskozi na različne načine pomagali karmeličankam, še preden so se naselile tu, je prvi v vrsti France Krevs, ki je zbranim povedal marsikaj zanimivega o nastajanju dolenjskega karmela in prizadevanjih s. Agneze Saje, njegove ustanoviteljice.

Župnijski pevski zbor je obogatil bogoslužje.

S. Agneza je domačinka, doma iz Jablana pri Mirni Peči, ki si je za to vse življenje prizadevala in pred četrt stoletja tudi izmolila samostan na rodnih tleh. Pri tem ji je pomagala prijateljica iz mladostnih let Angela Makše, ki je po smrti svojo hišo in zemljišče v Rogovili zapustila karmeličankam, pod pogojem, da tu zraste njihov samostan. S. Agneza, ki je že dopolnila 90 let, jeseni pa bo praznovala 70 let redovnih zaobljub, je bila včeraj deležna veliko pohval in zahval, da je vztrajala na svoji poti. Pred 25 leti sta v Mirno Peč prišli dve redovnici, danes jih je v samostanu osem.

Mirnopečani so v znak hvaležnosti za vse molitve karmeličank včeraj po maši zbranim postregli z domačimi dobrotami, da so se še radi zadržali in poklepetali.

Besedilo in foto: L. Markelj