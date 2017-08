Zagorele gume in odpadni material; preklicana omejitev uporabe pitne vode

22.8.2017 | 18:35

Danes nekaj minut po 14. uri je v bližini naselja Zasap v občini Brežice, zagorela podrast, gume in odpadni material. Kot so sporočili z Regijskega centra za obveščanje Brežice, so požar na površini 40 kvadratnih metrov pogasili gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica.

Nesreče z nevarnimi snovmi

Danes ob 12.22 so na Drožanjski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica in dežurni delavec Komunale Sevnica posuli in očistili razlite tekočine na cestišču v dolžini tristo metrov.

Delovne nesreče

Ob 16.08 se je v bližini naselja Sela pri Dobovi v gozdu pri delu z motorno žago poškodoval občan. Posredovali so brežiški reševalci, ki so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Brežice. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Preklic omejitve rabe piotne vode

Kostak d.d. obvešča vse uporabnike, ki se oskrbujejo iz javnih vodovodov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, da omejevanje uporabe pitne vode ni več potrebno.

S. G.