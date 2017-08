Nesreča v vinski kleti

23.8.2017 | 07:00

Včeraj ob 15.02 se je v naselju Sevno, občina Novo mesto, v vinski kleti poškodoval delavec. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorela suha trava

Ob 17.59 je v Lazah pri Predgradu, občina Kočevje, gorela suha trava. Požar na površini okoli 1 ha so pogasili gasilci PGD Predgrad.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 8.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVČE;

- od 8.30 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA;

- od 8.30 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABROVKA;

- od 10.30 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ, izvod Stara šola.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah danes med 8. in 14.30 uro prekinjena dobava električne energije na območjuTP Vetrnik, Dolnji Kremen in Vitovec.

M. K.