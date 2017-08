Kdo bo zmagovalec jubilejne dirke?

23.8.2017 | 08:35

Glavni trg in okolica bosta ta konec tedna znova v znamenju kolesarstva. V soboto bo Dirka okoli Grma, v nedeljo pa bo v Novem mestu cilj dirke Hrvaška - Slovenija. (Foto: B.B., arhiv DL)

Lanskega zmagovalca letos ne bo na štartu. (Foto: B.B., arhiv DL)

Novo mesto - Kolesarski klub Adria Mobil in BK zagreb v nedeljo organizirata jubilejno 10. dirko Hrvaška – Slovenija. Nastopilo bo 19 ekip oziroma približno 150 kolesarjev iz osemnajstih držav.

Kot so sporočili iz novomeškega kluba, bo start dirke v nedeljo ob 12. uri pred zagrebškim Narodnim gledališčem. Po prevoženih 105 km bo karavana kolesarjev prvič prispela v Novo mesto, kje bodo opravili še štiri tako imenovane “balkanska kroge”. Gledalci bodo lahko na Glavnem trgu prvič kolesarje pozdravili okoli 14:30.

Adria Mobil bo lovila šesto zmago

Desetega zmagovalca dirke bomo lahko pozdravili na Glavnem trgu nekaj po šestnajsti uri. Lanske zmage ne bo branil Nemec Jannik Steimle, saj njegove ekipe Felbermayr - Simplon Wels letos ne bo na startu. Sicer pa je Slovenija najuspešnejša država po zmagah, saj so od devetih dirk le dvakrat zmago prepustili tujcem. Med ekipami je najuspešnejša Adria Mobil, ki je dosegla pet zmag. Na nedeljski dirki bodo barve novomeškega kluba zastopali Radoslav Rogina, Jure Golčer, Žiga Horvat, Žiga Grošelj, Jon Božič, Gorazd Per, Grega Gazvoda in Dušan Rajović.

Od dosedanjih zmagovalcev bo letos na startu le Matej Mugerli, ki se lahko pridruži Robertu Vrečerju in Marku Kumpu, ki sta dirko zmagala dvakrat.

Prva dirka je bila organizirana 2008, potekala je od Ljubljane do Zagreba. Start je bil na Prešernovem trgu in cilj na Sljemenu - Medvedgrad. Organizator je od prvotne dirke spremenil ime, in sicer od leta 2014 se imenuje Hrvaška – Slovenija. Poslanstvo dirke ostaja enako, to je povezati dve sosednji državi z mednarodno kolesarsko prireditvijo.

Dodajmo, da bo na novomeških ulicah pestro tudi že dan prej, saj bo v soboto potekala Dirka okoli Grma.

S. G.