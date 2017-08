Suša vse pogostejša; Prihodnost Narodnega doma še neznanka

23.8.2017 | 17:45

Tiskana izdaja Dolenjskega lista tudi tokrat prinaša številne zanimive teme. Tokrat izpostavljamo:

Letošnja suša je v celotni Sloveniji najbolj prizadela ožjo Dolenjsko do Trebnjega in šentjernejsko dolino, posavski del s krškim in brežiškim poljem ter Belo krajino. O tem se je prejšnji teden lahko prepričala tudi ekipa državne sekretarke na kmetijskem ministrstvu. Kaj je obljubila kmetovalcem, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

BO NA VRSTO PRIŠLO VEČ OTROK?

Ministrstvo za zdravje se je odločilo za povečanje programa ortodontije, ki ga izvaja trebanjska ZoboEstetika. Kot smo že poročali, so namreč prav v Trebnjem opozarjali na dolge čakalne dobe pri ortodontih na Dolenjskem. Preverjali smo, kaj to v praksi pomeni in za koliko se bodo zmanjšale predolge čakalne dobe.

KAJ BO Z NARODNIM DOMOM?

Bližnja prihodnost Narodnega doma je še vedno neznanka. Novomeška občina je sicer s tožbo dosegla, da se morajo sedanji uporabniki izseliti, a odločitev sodišča še ni postala pravnomočna. To bi se sicer po napovedih iz rotovža lahko zgodilo prav danes, a so na sodišču podali drugačne informacije. Kakšne, preverite v sveže tiskanem Dolenjcu, edinem neodvisnem tedniku v tem delu Slovenije.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni jože Kakšne, preverite v sveže tiskanem Dolenjcu, edinem neodvisnem tedniku v tem delu Slovenije. NEODVISNEM? Preglej samo prijavljene komentatorje