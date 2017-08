Kolesarka na prehodu za pešce trčila v otroka; že zjutraj pijana za volanom

23.8.2017 | 11:20

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G., arhiv DL)

Brežiški policisti so nekaj po 7. uri zjutraj v Brežicah ustavili 35-letno voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da gre za kršiteljico, ki so jo ustavili že dan pred tem in ji zaradi odklona preizkusa alkoholiziranosti prepovedali nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje. 35-letnica je imela tokrat v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Med kontrolo prometa v Cerkljah ob Krki pa so brežiški policisti včeraj okoli 21.30 zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. 57-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,69 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Kolesarka na prehodu za pešce zbila otroka



Okoli 9.30 so bili metliški policisti obveščeni o prometni nesreči na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročila 42-letna kolesarka, ki je na prehodu za pešce trčila v otroka, ki je prečkal cesto. Kot so še sporočili s PU Novo mesto, sta se oba udeleženca v nesreči lažje poškodovala.

Prilastil si je električne vodnike

Z dvorišča stanovanjske hiše v Dolenji Nemški vasi je med 20. 8. in 22. 8. neznanec odtujil električne vodnike. Povzročil je za okoli 2000 evrov škode.

S. G.