Poletne glasbene urice že šestič

23.8.2017 | 12:00

Poletne glasbene urice Pihalnega orkestra Krka so med mladimi priljubljene.

Mentorja Borut Turk in Jernej Fabijan

Mlade glasbenika je dopoldne obiskal straški župan Dušan Krštinc, jim prinesel sladoled in majice.

Rumanja vas - Poletne srede so v domu krajanov v Rumanji vasi tudi letos med deveto in štirinajsto uro polne glasbe in igre. Pihalni orkester Krka je namreč z občino Straža ter pokroviteljicama novomeško tovarno Krko in Mestno občino Novo mesto že šesto leto zapored pripravil Poletne glasbene urice. Mlade, ki tako tudi ustvarjalno preživljajo poletje, je dopoldne obiskal straški župan Dušan Krštinc ter jim prinesel sladoled in majice z napisom Poletne glasbene urice.

Na letošnje delavnice, skupno jih je z današnjo bilo sedem, se je prijavilo okoli petdeset otrok, starih med šest in petnajst let. »Z vsemi inštrumentalisti sestavimo velik orkester. Za ta sestav priredimo otrokom poznane skladbe in jih pripravljamo na zaključni nastop, ki bo v petek, 25. avgusta, ob 19. uri v Kulturnem domu Straža. Poleg velikega orkestra, se bo občinstvu na Zaključnem koncertu predstavila tudi zasedba Pet jazz polnoč, ki se je formirala pred dvema letoma prav na delavnicah Poletne glasbene urice,« je povedal mentor Borut Turk.

V veliko pomoč mentorjema, Turku in Jerneju Fabijanu, so člani Pihalnega orkestra Krka, ki aktivno igrajo skupaj z otroci v orkestru, jim pomagajo in jih učijo. »Namen delavnic je, da otroci igrajo inštrument tudi med poletnimi počitnicami, obnovijo osvojeno znanje, ga utrdijo in nadgradijo. Spoznajo se z delom Pihalnega orkestra Krka in marsikateri izmed njih se nam kasneje tudi pridruži,« je dodal.

S projektom Poletne glasbene urice dokazujejo, da glasba nima meja, saj so na letošnjih delavnicah tudi otroci od Žužemberka do Šmarjeških Toplic.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

