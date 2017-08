Si želite službe in novih znanj?

23.8.2017 | 13:00

Sodelovanje na projektu PiMP je dobra popotnica do službe, o čemer pričajo mnoge uspešne zgodbe dosedanjih udeleženk in udeležencev.

V minuli sezoni je druženja mladih popestril tudi Denis Avdić, ki je mladim razkril zanimivosti s področja javnega nastopanja.

Brežice - Priložnosti in izzivi mladih v Posavju (PiMP), projekt, ki ga izvaja brežiški Mladinski center, vabi mlade, stare od 15 do 29 let, da se jim pridružijo na brezplačnih delavnicah, pridobijo nove kompetence in na inovativen način najdejo zaposlitev.

Mlade, ki jih veselijo uporabna znanja in si želijo na drugačen način pristopiti na pot zaposlovanja, se povezovati in družiti z enako mislečimi, vabijo, da se jim pridružijo in izpolnijo prijavo na spletni strani projekta.

V jesenskem času se začnejo brezplačne delavnice nemškega jezika, grafičnega oblikovanja, poslovnega komuniciranja, delavnice iz področja turizma in zelene sheme, organizacije prireditev in uporabnih poslovnih znanj (marketing, pridobivanja strank, prodaja). Mladi imajo skozi brezplačna, kvalitetna in v prakso usmerjena usposabljanja, z izkušenimi predavatelji, priložnost pridobiti dodatne kompetence in si tako povečati možnost zaposlitve, se družiti in povezovati v okolju.

Mladi na PiMP

Do sedaj so bili številni sodelujoči mladi pri projektu izredno zadovoljni, v sklopu projekta se je zaposlilo več kot 10 mladih, več kot 30 jih je opravilo za 160 ur usposabljanj.

Da je sodelovanje na projektu PiMP dobra popotnica do službe, govorijo tudi uspešne zgodbe sodelujočih, zdaj že zaposlenih udeležencev. Ano Vlaisavljević, ki se je intenzivno udeleževala delavnic, so najbolj razveselili izkušeni predavatelji, ki so »res imeli izkušnje s temami o katerih so predavali in so delili koristne, praktične nasvete.« Projekt je bil, v času iskanja zaposlitve, ena izmed boljših izkušenj tudi za Majo Šetinc: »Teme delavnic so bile koristne in zanimive hkrati, na delavnicah je bilo vzdušje sproščeno in naravnano na aktivno participacijo udeležencev.« Maja Kopinč pa se je s pomočjo projekta razveselila zaposlitve v turizmu: »PiMP mi je prinesel ogromno znanja pri italijanščini, komuniciranju in turističnemu podjetništvu. Spoznala sem veliko novih ljudi, vključitev v projekt bi svetovala vsem tistim, ki so željni novih znanj in pred prvo zaposlitvijo.«

Zabavni gostje in predavatelji

Z mladimi so sodelovali številni uspešni in znani predavatelji . Med drugim so že gostili Denisa Avdiča, pevko Katarino Mala, Matijo Goljarja, Mateja Praprotnika, sodelavce GoodPlace-a, Jezikovne Akademije in številne druge, ki so jim podali znanja iz področja tujega jezika (italijanščina), poznavanja turističnih platform Booking, Trivago itd., spoznali so digitalne komunikacijske strategije in sodobne oblike komuniciranja, javno nastopanje, se seznanili s podjetništvom, prepoznali turistične priložnosti v regiji in razvijali svojo poslovno idejo.

Namen projekta je omogočiti mladim, da skozi brezplačne delavnice prejmejo dodatna kvalitetna znanja, razvijejo kompetence, se povezujejo, razvijajo lastne poslovne ideje in se posledično lažje zaposlijo kjerkoli na trgu dela. Cilj projekta, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija iz Evropskega socialnega sklada, je zaposlitev vsaj 18 mladih.

S. G.