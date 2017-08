Ne pet, ampak sedem prijav za direktorja Zavoda Novo mesto

23.8.2017 | 13:30

Foto: S.G., arhiv DL

Novo mesto - V ponedeljek se je zaključil razpis za direktorja Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Kot je včeraj v telefonskem pogovoru z našo novinarko dejal podžupan Boštjan Grobler, sicer predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, so po pošti prejeli pet prijav. A kot so nam danes sporočili z Mestne občine Novo mesto, so v občinski sprejemni pisarni na elektronski naslov v ponedeljek zvečer prejeli še dve prijavi.

"Sodelavec, ki je pooblaščen za nadzor nad elektronskim naslovom, je po običajnem postopku prijeti prijavi tekom naslednjega dne dal poknjižiti glavni pisarni in ju nato vložil v poštni predal kadrovske službe, ki je danes prevzela prijavi. Skupno je tako prispelo sedem prijav," so še pojasnili na novomeški občini.

S. G.

novejši najprej Komentarji (7) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni RES JE Mutna posla:( 1h nazaj Oceni gregorbojanbostjanspela hahaha oooooo neeeeeeee- spet, ti se zapletejo ko usta odprejo oz. prvo besedo ko napišejo, oooopssss 5 ne 7 jih je...hahahahahaha Katerih 7 ? Imena se da objavit mogoče? :):):):) 1h nazaj Oceni Nm001 V razpisu je pisalo, da morajo elektronske prijavr priti na mestna.obcina@novomesto.si. To je glavni naslov. Iz teksta je razbrati, da prijava ni prišla na ta naslov, ampak je bila šele kasneje posredovana sem. Smrdi! 1h nazaj Oceni Nategujejo nas ko špagete A zaj je že 7 prijav. Noro 59m nazaj Oceni MIha 7 fantomov ?. Kaj se pa ti norca delajoiz vseh 55m nazaj Oceni ENNAAJST ENAJST JIH BO ŽE JOŽE. DAJ ŠE MICKO PRIJAVI DA BO ŠLA NA ZAVOD ! 12m nazaj Oceni Mutivodja Ja, itak. Šesti in sedmi sta zagotovo favorita v Blatnem dolu. Preglej samo prijavljene komentatorje