Gasilci odpirali vrata in odstranjevali sršene

24.8.2017 | 07:00

Včeraj ob 10.13 so v ulici Trg svobode v Črnomlju, gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom odprli vrata poslovnega prostora, ki se s ključem niso dala odpreti, da so delavci lahko vstopili v prostor in nadaljevali z delom.

Ob 18.36 so na Kaptolski poti v Dobovi, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje iz podstrešja stanovanjskega objekta s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo. Enako se je zgodilo ob 19.20 v naselju Ravne pri Zdolah, občina Krško, kjer so gasilci sršenje gnezdo odstranili iz počitniškega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah danes:

- od 7.00 do 10.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, izvod Bricelj;

- od 7.00 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJLAND, izvod Stara tp.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah:

- od 7.30 do 13.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 1, TP RIGEL 2, TP BUŠINC;

- od 7.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELIŠČE, TP NA HRIBU-D. SUŠICE, TP SUŠICE, TP REBER, TP REBER 2, TP DRGANJA SELA, TP DRGANJA SELA 2:

- od 7.30 do 8.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 1, TP MAKUTE, TP LUBANC, TP VERDUN PRI URŠNIH SELIH, TP GOR. SUŠICE, TP PRI MALNU-G. SUŠICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUTRŠKO SELO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK na izvodu MEGLENIK.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu Jurk - Majerle.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Podvinje izvod Podvinje desno med 8:00 in 14:00 uro. Za področje nadzorništva Sevnica, na območju TP Vetrnik, Dolnji Kremen in Vitovec med 8:00 in 14:30 uro ter na območju transformatorske postaje: Log, Log 2 in Log kamnolom med 8:00 in 14:00 uro. Za področje nadzorništva Bistrica pa na območju TP Vidova pot med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Vidova pot izvod Čukovec med 8:30 in 13:00 uro.

M. K.