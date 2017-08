S petjem obudili spomine; poletne kulturne prireditve bodo zaključili jutri

24.8.2017 | 09:00

Rosalnice, Metlika - Včeraj zvečer je bilo pod starodavno lipo pri Treh farah v Rosalnicah Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Bele krajine Tako se je pelo in igralo nekoč. Prireditev je bila predzadnja v okviru letošnjih 25. mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad , ki jih bodo sklenili jutri, 25. avgusta, ob 20. uri na metliškem grajskem dvorišču. Predstavili se bodo člani Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika.

Na sinočnji prireditvi so nastopili pevska skupina Društva kmečkih žena Metlika Stezice, Šokice iz Semiča, orgličar Oto Nemanič z Gornje Lokvice, Navratilovi pevci iz Metlike, Grajski pevci iz Predgrada, tamburaši KUD Božo Račič in Kresnice iz Adlešičev ter harmonikar Martin Pečavar iz Nestoplje vasi. Srečanje je strokovno spremljala dr. Mojca Kovačič.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

