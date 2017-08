Rušijo hišo ob križišču

24.8.2017 | 09:45

Tako je bilo v ponedeljek popoldne. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - O obsežni prenovi osrednjega križišča v Žabji vasi se govori že vrsto let. Gradnja oz. prenova tako velikega križišča posega na več okoliških parcel, kot smo že poročali, bodo morali porušiti vsaj sedem hiš, in eno od njih so začeli te dni. Na novomeški občini so potrdili, da gre za priprave na prenovo, ki jih izvaja Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI).

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov tako v državnem kot občinskem proračunu, začetek gradnje pa je predviden v letu 2018 ali 2019. »Vsebina sporazuma o sofinanciranju je še v usklajevanju, tudi glede določitve deleža sofinanciranja. Sporazum bo določal nosilko investicije, to je DRSI, sofinancerske deleže in druge dogovore med nosilko in sofinancerko – Mestno občino Novo mesto, ki so potrebni za uspešno uresničitev. Ministrstvo za infrastrukturo oz. DRSI in občina morata imeti zagotovljena sredstva v proračunu pred podpisom pogodbe z izvajalcem. Do takrat bosta izvajali odkupe zemljišč in objektov ter se dogovarjali z lastniki zemljišč glede mejnih ureditev,« so še sporočili z novomeške občine.

M. Ž.

