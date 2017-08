Solidarnost še ni izumrla

24.8.2017 | 11:00

Nova avtocisterna navdušuje gasilce. (Foto: M. L.)

PGD Šentjanž je svojo zgodovino predstavilo tudi s kroniko v knjižni obliki, ki jo je na slavnostni seji društva predstavil predsednik PGD Šentjanž Boštjan Repovž (desno). O kroniki so govorili tudi po seji (na fotografiji). (Foto: M. L.)

Ansambel Vesela dolina, ki je ob pevskem zboru Šentjanški jurjevalci in harmonikarju Žigi Podlogarju nastopil prvi dan gasilskih slovesnosti v Šentjanžu. (Foto: M. L.)

Šentjanž - Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž praznuje 110-letnico. V znamenju jubileja je bil ves konec tedna.

Vrhunec praznovanja je bil prevzem nove gasilske avtocisterne, pri katere nakupu se je še enkrat pokazalo, da široka solidarnost še ni izumrla. Šentjanški gasilci so ob jubileju pripravili še slavnostno sejo, kjer so podelili priznanja in predstavili kroniko društva. Obletnico so zaznamovali tudi z zborom gasilcev in s prikazom opreme gasilskih društev iz sevniške občine.

»Vsako manj ugodno obdobje v delu društva nam da novih moči,« pravi predsednik PGD Šentjanž Boštjan Repovž.

M. L.

