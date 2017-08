Okoljevarstvenega soglasja za tovarno robotov še ni

24.8.2017 | 11:50

Ali bo čez nekaj let pogled na Kočevje iz zraka drugačen? (Foto: Marjan Artnak - spletna stran občine Kočevje)

Kočevje - Japonska korporacija Yaskawa Electric, ki namerava v Kočevju postaviti evropsko tovarno robotov, še čaka na okoljevarstveno soglasje. Kot poroča današnje Delo, Agencija RS za okolje (Arso) o vlogi še odloča, v postopku pa ni stranskih udeležencev.

Kot smo na našem portalu poročali v začetku tega meseca, so na občini Kočevje že začeli postopke za spremembo občinskega prostorskega načrta za območje tamkajšnje industrijske cone, kjer naj bi nekaj manj kot pet hektarjev zemljišča namenili za morebitno širjenje Yaskawine nove tovarne in njeno nadgradnjo. Nakup oz. potrebo pa omenjenih zemljišč pa predvidevajo leta 2019.

Agencija RS za okolje je sicer julija objavila javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za Yaskawino novo tovarno robotov Kočevju, s čimer je zagotovila vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja.

Do 14. avgusta so imeli prebivalci možnost podati svoja mnenja in pripombe. "Pripombe, ki so prišle ob razgrnitvi in mnenja uradnih institucij bomo predvidoma v tem tednu poslali investitorju v izjasnitev," so za STA pojasnili na agenciji in dodali, da ne morejo napovedati, kdaj bodo izdali odločbo za Yaskawo.

S. G.