V Zalogu še en ekološki problem?

24.8.2017 | 12:40

Zalog - Ime Zaloga v občini Straža je po širni Sloveniji ponesel nedavni katastrofalni požar v obratu podjetja Ekosistemi, pred kratkim pa se je na naše uredništvo obrnil, kot je zapisal sam, razočarani občan, ki ugotavlja, da inšpekcijske službe spet ne delujejo.

Tako je napisal: »Podjetje SWED-ROLL, Zalog 18, nima urejenih parkirnih površin za svoje veliko število tovornjakov. Tovornjake parkirajo kar po travnikih. Kdo je temu podjetju dal uporabno dovoljenje, če nima osnovnih pogojev za opravljanje transportne dejavnosti? Se bo v Zalogu, poleg požara na deponiji podjetja Ekosistemu, dogodila še ena dodatna ekološka katastrofa, ko olja in ostale strupene tekočine od tovornjakov pronicajo v podtalnico? Zalog in bližnje vasi dejansko stojijo nad podtalnico, ki se izteka v zbiralnike za pitje vode.«

Dodal je še, da je bil dopis okoli tega letos že poslan na Inšpektorat za okolje in prostor, vendar odziva ni bilo, zato ga je poslal ponovno.

Inšpektorji prijavo dobili

Z ministrstva za okolje in prostor so odgovorili, da je Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) potrdila prejem anonimne prijave v zvezi z omenjenim parkiriščem 9. avgusta in da bosta inšpektor za okolje in naravo ter gradbeni inšpektor prijavo obravnavala v skladu z zakonskimi pristojnostmi in prioritetami dela inšpekcije za okolje in naravo oz. gradbene inšpekcije. Na novomeški območni enoti inšpektorata pa so pred dnevi dodali, da bo inšpekcijski nadzor opravljen predvidoma v naslednjih 14 dneh.

Tovornjaki so na zemljišču podjetja

Po nekajdnevnem poizvedovanju smo uspeli dobiti tudi pojasnilo podjetja, od katerega so tovornjaki. Gre za podjetje Bello Transport, ki ima sedež v Straži, je v lasti Joza Čuture in se ukvarja s prevozništvom na področju Evropske unije. V podjetju so povedali, da so tovornjaki parkirani na njihovem zemljišču po kakšnih deset dni dvakrat na leto, in sicer med poletjem in okoli novega leta, v prihodnosti pa še tega naj ne bi bilo. Dodali so, da nikogar ne motijo, tako z vidika prometne varnosti kot tudi ekologije, saj ne obremenjujejo okolja.

M. Ž.

Galerija







starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni zaločan Tovornjaki nas v naselju ne motijo. To je res redko, da je toliko tovornjakov naenkrat na kupu. Kakšna ekološka katastrofa se pa lahko zgodi? 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Novomeščan Kaj se čudite? Tudi na Gumberku med Otočcem in Ratežem je prevozniško podjetje Znass, ki parkira večje število kamionov. Na eni strani ima asfaltirano parkirišče, na drugi pa makadam (nobenih lovilcev maščob!). Pa država to dovoli. Cesta je zaradi kamionov povsem dotrajana, križišče pa ni primerno za tako dejavnost. Država prevoznikov očitno zelo gleda skozi prste. Močan lobi. Vsi prevozniki jamrajo, kako je težko, nisem pa še videl nobenega, ki bi vozil cenejši avto od 60.000 evrov. Delavcem (zadnje čase predvsem iz BIH in Srbije) pa dajejo mizerne plače in se pi..dijo nad njimi. Katastrofa. 24m nazaj Oceni straški prihajač To so provokacije! Tovornjaki so tam zaradi dopustov v Italiji in bodo odšli takoj še do konca avgusta. Preglej samo prijavljene komentatorje