S kolesa se problemi in potrebe vidijo drugače

24.8.2017 | 13:05

Anja Kopač Mrak in Dejan Levanič sta kolesarje popeljala na pot proti Žalcu. (Foto: B. B)

Na startu prve kolesarske turneje SD je bilo kakih 20 udeležencev. (Foto: B. B)

Anja Kopač Mrak in Matjaž Han. (Foto: B. B)

Pred odhodom na pot je bilo ravno še dovolj časa za snemanje rojstnodnevne čestitke. (Foto: B. B)

Radeče - V Radečah je danes na pot krenila kolesarska karavana Socialnih demokratov, ki bo v naslednjih sedmih dneh obiskala kraje v savinjski, koroški, podravski in pomurski regiji, za cilj, ki ga bo dosegla prihodnjo sredo, pa si je zadala kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.

"To je prva od kolesarskih turnej, s katerimi nameravamo v naslednjem letu prekrižariti celo Slovenijo," pravi generalni sekretar SD Dejan Levanič. "Ko smo pred tremi meseci začeli proces nadgradnje programa Socialnih demokratov, smo ugotovili, da ga lahko z različnimi strokovnjaki zelo hitro spišemo in predstavimo ljudem, zdaj pa želimo to logiko obrniti na glavo. S kolesarsko turo gremo med ljudi, ustavili se bomo v vsaki občini, skozi katero se bomo peljali, se tam pogovarjali z občani, spoznali njihove težave in potrebe ter z njimi napisali in nadgradili program stranke," je namen kolesarske turneje predstavil Levanič.

Prva etapa bo skupino kolesarjev, ki jo vodita Levanič in ministrica za delo družino in socialne zadeve dr. Anja Kopač Mrak, iz Radeč vodila skozi Laško in Celje do Žalca. "Na pot nas gre okoli dvajset, verjamem pa, da nas bo na cilju, pri fontani v Žalcu, še mnogo več," pravi Levanič.

Sledila bo etapa od Žalca do Mislinje, v soboto pa bodo kolesarili po Koroškem, kjer bo cilj v Radljah ob Dravi. Tam se bodo ustavili tudi na festivalu Mladega foruma SD Lolipop, v nedeljo pa bodo v Mariboru najprej pripravili zanimivo hitrostno preizkušnjo nato pa nadaljevali s kolesarjenjem v Murski Soboti in okolici. V ponedeljek bodo krožili po Goričkem, v torek jih bo pot vodila v Lendavo in Ljutomer, v sredo pa še v Ormož in Gornjo Radgono.

Na startu prve etapa pred centrom Savus, kjer so se kolesarji zjutraj najprej okrepčali v piceriji in kavarni Pr' Veseljaku, sta karavano pozdravila tudi radeški župan in član SD Tomaž Režun ter vodja poslanske skupine SD Matjaž Han, ki sta kolesarjem na prometni in ne najboljši cesti proti Celju zaželela srečno in varno pot. Na nekaj podobno prisrčnih sprejemov karavana računa tudi v naslednjih dneh, ko se bodo peljali skozi občine, kjer ima SD prav tako svoje župane: Žalec, Mislinja, Murska Sobota, Radlje ob Dravi, Velenje in morda še kje.

B. B.

Galerija





































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni Nimamo dovolj glasov, treba se pokazati da smo kolesarji Banda Preglej samo prijavljene komentatorje