Znova bodo nastopili na Korčuli

24.8.2017 | 14:35

Novo mesto - Anton Podbevšek Teater (APT) bo v nedeljo s predstavo Heraklit/Zenon: Čas je otrok, ki se s kamenčki igra: otrok na prestolu, gostoval na hrvaškem otoku Korčula.

Predstava je leta 2015 nastala v produkciji Anton Podbevšek Teatra, Novo mesto in v sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana, v konceptu in režiji Matjaža Bergerja. V predstavi, poleg Pavla Ravnohriba in Ane Pandur Predin, nastopajo baletne plesalke Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.

APT je leta 2016 s predstavo Čas je otrok, ki se s kamenčki igra* slavnostno otvoril 51. podelitev Bloudkovih priznanj za leto 2015, najvišjih priznanj na področju športa v Sloveniji, v Kongresnem centru Brdo, Brdo pri Kranju. Istega leta je APT, na povabilo Nacionalnega parka Mljet, dvakrat nastopil na hrvaškem otoku Mljet in dobil povabilo za tradicionalno večletno nadaljnje gostovanje na tem turistično zelo priljubljenem hrvaškem otoku.

Oktobra letos bo APT na Mljetu nastopal s predstavo Slavoj Žižek: Trojno življenje Antigone, v režiji Matjaža Bergerja, so še zapisali v sporočilu za javnost.

S. G.