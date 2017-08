"Kolo je zame najlepši človeški izum!"

Alojz Poglavc (Foto: Janja Ambrožič)

Trebnje - Rekreativni kolesar Alojz Poglavc iz Grma pri Trebnjem, sicer član novomeškega JB teama, je svet ultramaratonskega kolesarstva presenetil z zmago na letošnji Dirki okoli Slovenije (DOS). V začetku avgusta je nastopil še na RAA – Race around Austria, a je zaradi izjemno težkih pogojev odstopil po 1.400 kilometrih. Le nekaj dni pozneje smo ga že videli na Jernejevem kolesarskem maratonu.

"Saj sem bil utrujen, ampak na Jernejevem maratonu je vedno tako dobro vzdušje, bilo je tudi lepo vreme, da ga nisem hotel zamuditi. V sončni Šentjernej sem si želel na regeneracijo. Bil sem v dobri družbi, po maratonu smo šli na pivo in s tem sem si napolnil baterije za naslednje izzive. Pa saj ne moreš kar en teden skupaj počivati in gledati v zrak. V Šentjerneju je zmagal klubski kolega iz JB teama, jaz sem mu samo pomagal," je pojasnil Alojz.

S kolesarstvom na tako visoki ravni se je začel ukvarjati relativno pozno, pri 35 letih, a ljubezen do kolesa ga spremlja od malih nog. "Kot otrok sem imel kolo, z mularijo smo se vozili v šolo, trgovino pa češnje »rabutat. Še tekmoval sem na občinskem tekmovanju Kaj veš o prometu, nekje imam medaljo s tistega tekmovanja. Spomnim se, da smo mulci vedno dirkali s kolesi, in to tako zagreto, da smo velikokrat imeli žareče zavore. Potem smo prešli na mopede. No, ljubezen do kolesa je ostala. To je najlepši izum, ki ga je naredil človek. Pred desetletjem sem spet našel kolo kot nekakšen beg v svobodo. Kupil sem si prvo cestno specialko, ker se rad vozim po asfaltni cesti, hitro in daleč. To mi je bil vedno izziv, zato sem pristal v ekstremnih vodah. Spomnim se prve tekme, ko sem peljal iz Brusnic na Trdinov vrh. Sandi Papež je stal ob cesti in mi rekel: Lojz, a ti pomagam? Takrat sem mu odgovoril: Si bom že sam!"

Tako pravi Alojz, ki poleg profesionalnega kolesarja Primoža Rogliča, občuduje tudi paraolimpijskega kolesarja Primoža Jeraliča. "Globoko spoštujem ljudi, ki se ukvarjajo z vrhunskim športom, čeprav so hendikepirani, ne maram pa »našminkanih« športnikov z velikim egom, ki le hlepijo po denarju."

Zanimiv intervju, ki ga je z Alojzem opravila naša novinarka Janja Ambrožič, je v celoti objavljen v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni ResničnaResničnos Lahko je zanjga kolo nalepši izum, a v službo gre s avtom in hrano mu pripelje tovrnjak. Mali izumi za male ume. Preglej samo prijavljene komentatorje