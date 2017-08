Ribiča so rešili gasilci in potapljači

24.8.2017 | 20:10

Ilustrativna fotografija

Danes ob 14. uri je v bližini naselja Mostec v občini Brežice zaradi nenadnega zvišanja vodostaja ribič ostal ujet v reki Savi. Posredovali so gasilci in potapljači PGE Krško, ki so s pomočjo čolna in vrvi občana rešili na kopno.

Nekaj minut čez 16. uro pa je bil Regijski center za obveščanje Novo mesto obveščen o požaru v Hruševcu, v občini Straža. Gorelo je grmovje, podrast in ena bala sena. Gasilci PGD Dolenja Straža so ogenj na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili.

S. G.