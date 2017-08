Z avtom na streho; danes brez elektrike

25.8.2017 | 07:05

Ob 20.03 se je v Prapročah pri Temenici, občina Ivančna Gorica, osebno vozilo prevrnilo na streho. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Stična, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in postavili avto na kolesa. Poškodovano osebo so reševalci NMP Ljubljana prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Nadležni sršeni

Ob 18.50 so v Gubčevi ulici v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz večstanovanjskega objekta. Enako so storili ob 19.40, ko so v Tovarniški ulici v Krškem sršenje gnezdo odstranili iz poslovnih prostorov.

Iztekalo olje

Ob 13.05 so v Podjetniškem naselju v Kočevju gasilci PGD Kočevje z vpojnimi sredstvi posuli izteklo hidravlično olje, ki je izteklo iz poškodovanega delovnega stroja.

Zgorel zabojnik

Ob 00.09 je na Taborski cesti v Grosuplju zagorela vsebina komunalnega zabojnika. Požar so pogasili gasilci PGD Grosuplje. Plastični zabojnik je bil v požaru uničen.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 5.40 do 6.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR, izvod Suhor.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI PODTURNU 1998.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSTROG.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območjuTP Dolenje Radulje izvod Gabernik med 8. in 13. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Koprivnica izvod šivalnica med 8. in 12. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pugelj in Potovec med 8. in 14.30 uro.

M. K.