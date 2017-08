Kdo bo vrtal luknje in kopal na Glavnem trgu?

25.8.2017 | 08:50

Prehodne arheološke raziskave na Glavnem trgu so potekale marca letos, v ponedeljek bomo izvedeli več o tem, kdaj se bo projekt prenove mestnega jedra nadaljeval. (Foto: M.M., arhiv DL)

Novo mesto - Znano je, kdo bo izvajal gradbena dela in arheološka izkopavanja na novomeškem Glavnem trgu. Mestna občina Novo mesto se je odločila, da bo v sklopu prenove mestnega jedra sodelovala s podjetjema CGP Novo mesto (gradbena dela) in PJP iz Slovenske Bistrice (arheološka izkopavanja).

Več o tem bomo poročali v ponedeljek, ko bo novomeški župan Gregor Macedoni podpisal pogodbe z izbranima izvajalcema arheoloških izkopavanj in gradbenih del.

Spomnimo, da se je pri razpisu za izbiro izvajalca gradbenih del zapletlo, saj so prejete ponudbe bistveno odstopale od ocenjenih vrednosti, zato so, tako je bilo rečeno konec julija, na novomeški občini postopek izbire izvajalca za oddajo javnega naročila ponovili.

Prehodna izkopavanja in arheološke raziskave so bile sicer opravljene marca letos, že v prvih dveh luknjah na Glavnem trgu pa so odkrili sledi nekdanje ceste in rimske ostanke.

S. G.

