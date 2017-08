Dobro znanje, a tudi naša potica

25.8.2017

Bor Jerman (na levi) in Anž Plut (Foto: M.B.J.)

Semič, Ručetna vas - V začetku avgusta je bila v Beogradu geografska olimpijada, na kateri se je v znanju geografije pomerilo 160 tekmovalcev iz 41 držav z vseh celin razen Afrike. Slovenijo je zastopala štiričlanska ekipa, v kateri sta bila po dva dijaka iz gimnazij z Raven na Koroškem in iz Črnomlja.

Belokranjca Anž Plut in Bor Jerman sta se dobro odrezala, še posebno Anž, ki je bil bronasti. Dijaka 3. letnika gimnazije sta sošolca, oba pa imata s tekmovanj že obilo izkušenj. Anž iz Semiča tekmuje iz znanja geografije od 1. letnika. Prvo leto se je pomeril le na šolskem tekmovanju, drugo je prišel do regijskega, v 3. letniku pa je bil na regijskem tekmovanju med prvimi šestimi, kar je pomenilo, da se je uvrstil na državno prvenstvo. S sošolcem Borom sta zasedla 2. mesto, medtem ko sta bila prvi in četrti Ravenčana, ki sta skupaj z Belokranjcema odpotovala na geografsko olimpijado.

Bor Jerman, ki je doma iz Ručetne vasi, je že v osnovni šoli hodil na različna tekmovanja, tudi na geografsko. Pri več predmetih je bil uspešen tudi na državnih tekmovanjih. V gimnaziji se mu je uspelo prebiti na državno tekmovanje pri zgodovini, biologiji, pri geografiji pa je že lani dobil zlato priznanje. Sicer pa je letos iz črnomaljske gimnazije prejela na državnem tekmovanju iz geografije zlato priznanje tudi Nina Mikunovič iz 3. letnika, udeležila pa se ga je tudi Nika Vrlinič iz 1. letnika.

Črnomaljski gimnazijci so se na tekmovanje pripravljali s prof. Vesno Fabjan. »Pred olimpijado sva se z Anžem trikrat dobila s tekmovalcema s Koroške, a ne zaradi snovi, ampak predstavitve naše države. Sicer pa je moral vsak marsikaj preštudirati sam iz učbenika v angleškem jeziku. Na olimpijadi je bila snov za vse enaka, le da so imeli tisti, ki imajo za materni jezik angleščino, 20 minut manj časa,« je povedal Bor. Anž pa je dodal, da so se pomerili v znanju iz splošne geografije, multimedije in terena. Pol tekmovalcev je dobilo medalje, od tega 15 zlate. »Uvrstil sem se okrog 50. mesta, Bor pa na 105. To je uspeh, saj imajo države, katerih tekmovalci so pobrali zlate medalje, izdelane posebne programe za tekmovalce, ki se na olimpijado pripravljajo po več mesecev. Pri nas pa smo odvisni predvsem od svoje dobre volje,« je pristavil Anž.

V dobrem tednu, kar sta bila mlada Belokranjca v Beogradu, sta sklenila mnogo prijateljstev. V enem od večerov so tekmovalci predstavili svojo domovino. Slovenci so se odločili za orehovo potico. Za predstavitev so imeli le dve minuti časa, zato so zgolj zamesili testo, postregli pa s pečenimi poticami, ki so jih prinesli s seboj. Potem so tekmovalci glasovali o predstavitvah kot za popevke na Evroviziji in Slovenci so zasedli drugo mesto. »Zmagali so plesoči Argentinci. Tudi nekateri drugi so plesali, peli ali pa so predstavili svojo državo s pomočjo fotografij. Mi smo gotovo dobili marsikatero točko zaradi odlične potice,« se nasmehneta.

Anž pravi, da se bo v prihajajočem šolskem letu poskušal na tekmovanju iz geografije spet uvrstiti čim višje. Bor pa se še ni odločil. Oba namreč čaka matura. Nista pa se dijaka, ki sta sicer odličnjaka in Zoisova štipendista, še odločila za nadaljnji študij. Zagotovo vesta le to, da to ne bo geografija.

Članek je bil objavljen v tiskani izdaji Dolenjskega lista, dne 24.8. 2017

Mirjam Bezek - Jakše