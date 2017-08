Prehiter in pijan motorist zletel s ceste

25.8.2017 | 10:10

Ilustrativna fotografija

V bližini Starega trga ob Kolpi je sinoči nekaj po 20. uri 36-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti PU Novo mesto so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V okolici Sevnice je neznanec skozi okno vlomil v počitniško hišo. Odtujil je visokotlačni čistilec in kosilnico, lastnika pa oškodoval za 1000 evrov.

Popoldne je v kraju Kal Semič neznani storilec iz odklenjega gospodarskega poslopja odnesel dve motorni žagi. Škode je za okoli 800 evrov.

Iz stanovanjske hiše v Sevnici pa je neznanec v jutranjih urah odtujil denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Nezakonito prestopili državno mejo

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so brežiški policisti pri kraju Podgračeno danes zjutraj izsledili in prijeli deset državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenem postopku so tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

S. G.