Bližnja prihodnost Narodnega doma še vedno neznanka

25.8.2017 | 11:45

Novo mesto - Kot je znano, je Okrajno sodišče v Novem mestu v pravdni zadevi med Mestno občino Novo mesto in Društvom za kulturno osveščanje razsodilo, da je društvo dolžno izprazniti Narodni dom in ga v 15 dneh po pravnomočnosti sodbe, tj. do začetka julija letos, vrniti občini, da ne bo izvršbe. Na občini sodbe do njene pravnomočnosti niso in še ne želijo komentirati, Avtonomna kulturna cona (AKC) Sokolc pa je kot naslednik omenjenega društva že tedaj napovedala, da se namerava pritožiti.

»Pritožbe na sodbo glede izselitve še nismo prejeli. Do četrtka (24.8.) je rok za plačilo takse za pritožbo. Če bodo plačali, nam bodo poslali pritožbo, v nasprotnem primeru naj bi bila sodba pravnomočna,« so v ponedeljek pojasnili na novomeški občini. Od uporabnikov Narodnega doma smo izvedeli le, da so se na sodbo pritožili, a hkrati še pred sodnimi počitnicami podali vlogo za oprostitev plačila sodne takse, ki naj bi znašala nekaj čez 400 evrov. Po njihovih besedah sodišče o vlogi še ni odločilo.

»Na vaše vprašanje glede Narodnega doma vam sporočamo, da je Društvo za kulturno osveščanje – AKC Sokolc res vložilo vlogo za oprostitev plačila sodne takse. V avgustu so bili pozvani, da morajo vlogo dopolniti, vendar se povratnica o vročeni pošiljki za dopolnitev vloge na sodišče še ni vrnila,« pa so pojasnili na novomeškem okrajnem sodišču. Kaj to pomeni glede roka za plačilo sodne takse, pa so s sodišča dodali, »da tudi če povratnice ni do četrtka, 24.8., zadeva ne bo postala pravnomočna«.

S. G.